Doda ostro o szansach Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026: „Nie sądzę, żebyśmy byli w pierwszej dwudziestce”

Doda ponownie wywołała poruszenie w mediach. Tym razem artystka skomentowała szanse Alicja Szemplińska na Eurowizja 2026, nie szczędząc szczerych słów.
„Nie sądzę, żebyśmy byli w pierwszej dwudziestce”
W rozmowie z Damianem Glinką piosenkarka jasno oceniła możliwości polskiej reprezentacji:
„Nie sądzę, żebyśmy byli w pierwszej dwudziestce.”
Krótka, ale bardzo dosadna wypowiedź szybko odbiła się szerokim echem wśród fanów konkursu i internautów.
Doda o utworze „Pray”: brak chwytliwości
Zdaniem Dody problemem nie jest talent wokalistki, lecz sam utwór. Artystka zwróciła uwagę na jego niewystarczającą „nośność”:
„Nie jest wpadający w ucho, nie jest taki nośny, nie jest piosenką, która jest łatwa do powtórzenia, to jest trochę niestety case Justyny, która miała perfekcyjne show, a jednak piosenka była naprawdę ciężka do powtórzenia dla widza, który usłyszał ją przez trzy minuty.”
W swojej wypowiedzi nawiązała również do Justyna Steczkowska, podkreślając, że nawet świetne wykonanie nie zawsze gwarantuje sukces na Eurowizji.
Mimo krytyki – wsparcie dla Alicji Szemplińskiej
Pomimo ostrych słów, Doda nie kryje sympatii i uznania dla reprezentantki Polski. Na koniec rozmowy zaznaczyła:
„Mimo że nie będę oglądać Eurowizji w tym roku, to i tak bardzo trzymam kciuki za Polskę i za Alicję, bo pochodzi z mojego miasta, jest bardzo utalentowaną osobą, bardzo. Ma rewelacyjną barwę, no to niesamowita wokalistka jest. Ja bym posłała ją z inną piosenką.”