The Game chętnie zmierzyłby się z 50 Cent podczas Verzuz

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl
Legendarny pojedynek hip-hopowy w teorii
The Game, ujawnił, że chętnie wziąłby udział w pojedynku Verzuz z 50 Centem. W rozmowie z TheShadeRoom stwierdził:
„Ma to sens tylko w przypadku mnie i 50 [Cent], ze względu na naszą historię i rangę artystów.”
Fani hip-hopu od razu podchwycili tę myśl i wyobrażają sobie taki legendarny pojedynek.
Historia napięć między The Game a 50 Cent
Mimo potencjalnej atrakcyjności pojedynku, jego realizacja wydaje się mało prawdopodobna. Relacje obu raperów są skomplikowane i sięgają wczesnych lat 2000, gdy współpracowali w ramach wytwórni G-Unit 50 Centa. Późniejsze konflikty i napięcia sprawiły, że współpraca stała się niemożliwa.
Michael Jackson próbował załagodzić konflikt
The Game wspomniał również o próbie interwencji Michaela Jacksona, który próbował namówić go do zakończenia sporu z 50 Centem. Raper przyznał, że wówczas nie był gotowy na takie rozwiązanie:
„Byłem młodszy, bardziej lekkomyślny i ciągle mocno zakorzeniony w ulicznej mentalności. Byłem zbyt gangsta w głowie, żeby wziąć to na poważnie.”
Czy fani zobaczą to kiedyś na żywo?
Choć teoretycznie pojedynek The Game vs. 50 Cent w Verzuz byłby wielkim momentem dla historii hip-hopu, szanse na jego realizację pozostają niewielkie. Wciąż jednak temat podgrzewa wyobraźnię fanów i wywołuje dyskusje w społecznościach hip-hopowych.