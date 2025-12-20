CGM

The Game chętnie zmierzyłby się z 50 Cent podczas Verzuz

2025.12.20

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Legendarny pojedynek hip-hopowy w teorii

The Game, ujawnił, że chętnie wziąłby udział w pojedynku Verzuz z 50 Centem. W rozmowie z TheShadeRoom stwierdził:

„Ma to sens tylko w przypadku mnie i 50 [Cent], ze względu na naszą historię i rangę artystów.”

Fani hip-hopu od razu podchwycili tę myśl i wyobrażają sobie taki legendarny pojedynek.

Historia napięć między The Game a 50 Cent

Mimo potencjalnej atrakcyjności pojedynku, jego realizacja wydaje się mało prawdopodobna. Relacje obu raperów są skomplikowane i sięgają wczesnych lat 2000, gdy współpracowali w ramach wytwórni G-Unit 50 Centa. Późniejsze konflikty i napięcia sprawiły, że współpraca stała się niemożliwa.

Michael Jackson próbował załagodzić konflikt

The Game wspomniał również o próbie interwencji Michaela Jacksona, który próbował namówić go do zakończenia sporu z 50 Centem. Raper przyznał, że wówczas nie był gotowy na takie rozwiązanie:

„Byłem młodszy, bardziej lekkomyślny i ciągle mocno zakorzeniony w ulicznej mentalności. Byłem zbyt gangsta w głowie, żeby wziąć to na poważnie.”

Czy fani zobaczą to kiedyś na żywo?

Choć teoretycznie pojedynek The Game vs. 50 Cent w Verzuz byłby wielkim momentem dla historii hip-hopu, szanse na jego realizację pozostają niewielkie. Wciąż jednak temat podgrzewa wyobraźnię fanów i wywołuje dyskusje w społecznościach hip-hopowych.

