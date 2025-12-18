Co za niespodzianka – Taco Hemingway wydał z zaskoczenia nowy album

fot. Yan Wasiuchnik

W tym roku nawet Grinch nie jest w stanie zepsuć nam świąt. O epicką końcówkę 2025 zadbał bowiem sam Taco Hemingway, który postanowił wydać znienacka nową płytę. W serwisach streamingowych pojawił się pełny odsłuch albumu “LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY”, a na oficjalnej stronie twórcy ruszył preorder fizycznego wydania tego projektu.

Ponad 2 lata od ostatniej fonograficznej premiery Filip Szcześniak powraca z projektem “LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY”. Artysta wspierany przez zaufanych i sprawdzonych w bojach producentów – Rumaka, @atutowego, Zeppy’ego i Borucciego – snuje nową intrygującą opowieść o ludziach i miejscach. Premiera “LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY” wypada w ostatni przedświąteczny weekend, a więc dokładnie 19 grudnia 2025 roku. Wydawcą płyty jest oczywiście 2020 Label.

Poniżej pełna tracklista nowego albumu, którego sposób wydania to powrót do ulubionego przez Taco zaskakiwania fanów w najmniej spodziewanym momencie:

01. AKT I: „ICI VARSOVIE” (prod. Rumak)

02. PLAC ✝✝✝RZECH KRZYŻY (prod. @atutowy)

03. LA✝✝✝ARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY (prod. Rumak)

04. PUS✝✝✝OSZEJĄ SALE KINOWE (prod. Zeppy Zep)

05. AKT II: „MIASTO IDZIE SPAĆ” (prod. Rumak)

06. ✝✝✝RAMWAJE (prod. @atutowy)

07. OD✝✝✝RUTKA (prod. Rumak)

08. ✝✝✝RZYKROPKI (prod. Rumak)

09. AKT III: „SŁOWIAŃSKI NIEPOKÓJ” (prod. Rumak)

10. FO✝✝✝OMODELKI (prod. @atutowy & Borucci)

11. ZAKOCHAŁEM SIĘ POD AP✝✝✝EKĄ (prod. Rumak)

12. BEZ S✝✝✝RESU feat. Livka (prod. Rumak)

13. AKT IV: „ROZMIAR KLĘSKI” (prod. Rumak)

14. FRASCA✝✝✝I (prod. Zeppy Zep)

15. RA✝✝✝UNKU! (prod. @atutowy)

16. OS✝✝✝ATNI? (prod. Rumak)

Przedsprzedaż fizycznego wydania “LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY” dostępna jest na stronie https://tacohemingway.store W skład każdego pakietu preorderowego wchodzi nie tylko bogate wydanie na CD, ale także starannie zaprojektowana i wykonana kaseta magnetofonowa z analogową wersją albumu. Na oficjalnej stronie rapera jak zawsze jest też dostępna do pobrania pełna wersja albumu w mp3: www.tacohemingway.com

To jednak nie koniec atrakcji od Fifiego. Niebawem raper ogłosi również zaplanowaną na przyszły rok trasę koncertową, która odwiedzi największe miasta w całej Polsce. Kolejnej bomby informacyjnej spodziewajcie się jeszcze przed świętami.