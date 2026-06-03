GARNIER King of the Bay 2026 wraca do Rewy. Cztery dni sportowych emocji nad Bałtykiem

Już od 4 do 7 czerwca Rewa ponownie stanie się stolicą sportów wodnych. Przed nami kolejna edycja GARNIER King of the Bay, największego festiwalu sportów wodnych w tej części Europy. Organizatorzy zapowiadają cztery dni pełne rywalizacji, pokazów, testów sprzętu, spotkań z gwiazdami oraz atrakcji dla całych rodzin.

Wydarzenie od lat przyciąga zarówno profesjonalnych zawodników, jak i amatorów aktywnego wypoczynku nad wodą. Dotychczas festiwal odwiedziło ponad 5,5 tysiąca uczestników, a tegoroczna edycja ma być jeszcze większa.

Rewa ponownie centrum sportów wodnych

Rewa na cztery dni zamieni się w arenę zmagań najlepszych zawodników sportów wodnych z Polski i zagranicy. Organizatorzy spodziewają się udziału ponad 500 sportowców, którzy będą rywalizować w widowiskowych konkurencjach na wodach Zatoki Puckiej.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów programu będą długodystansowe wyścigi przez zatokę, nocne zawody oraz efektowne skoki Kite Big Air wykonywane nad Cyplem Rewskim.

Nie zabraknie również walki o prestiżowe tytuły Królowej i Króla Zatoki, które co roku przyciągają najlepszych zawodników z całej Europy.

Światowe gwiazdy sportów wodnych pojawią się w Polsce

Tegoroczna edycja zgromadzi wiele znanych nazwisk ze świata sportów wodnych. Wśród gości wydarzenia znajdzie się m.in. Charles Brodel, rekordzista świata w wysokości skoku na kite.

Polskę reprezentować będą między innymi Karolina Kluszczyńska, wicemistrzyni świata w wingfoilu, oraz Kamil Manowiecki, jeden z najlepszych polskich zawodników tej dyscypliny.

Na miejscu pojawią się również znani zawodnicy SUP, w tym Casper Steinfath, wielokrotny mistrz świata i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci europejskiego SUP-u.

Wśród zaproszonych gości nie zabraknie także legend windsurfingu, takich jak Wojtek Brzozowski, Matteo Iachino, Blanca Alabau, Tatty Frans oraz Andrea Cucchi.

Nie tylko zawody. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji

King of the Bay to nie tylko sportowa rywalizacja. Organizatorzy zadbali również o liczne atrakcje dla odwiedzających.

Na uczestników czekać będą:

treningi fitness,

koncerty,

strefy relaksu,

food trucki,

konkursy z nagrodami,

atrakcje dla dzieci,

spotkania z zawodnikami,

sesje autografów.

Partner strategiczny wydarzenia, LOTTO, przygotował specjalną strefę aktywności, w której będzie można wziąć udział w konkursach i zdobyć atrakcyjne nagrody.

Darmowe testy najnowszego sprzętu

Jednym z największych magnesów wydarzenia będą bezpłatne testy sprzętu do sportów wodnych. Uczestnicy będą mogli sprawdzić najnowsze rozwiązania technologiczne wykorzystywane przez profesjonalnych zawodników.

Do dyspozycji odwiedzających zostaną oddane między innymi:

deski e-foil,

pumpfoil,

sprzęt do wingfoilu,

nowoczesne zestawy kitesurfingowe,

deski SUP.

To doskonała okazja dla osób, które chcą rozpocząć przygodę ze sportami wodnymi lub przetestować najnowsze produkty dostępne na rynku.

Sport, pasja i rodzinna atmosfera

Pomysłodawca wydarzenia, Maciej Rutkowski, podkreśla, że King of the Bay od początku miał być czymś więcej niż tylko zawodami sportowymi.

„Dla jednych to sport, dla innych sposób na aktywny weekend nad wodą. Garnier King of the Bay łączy widowiskowe zawody z festiwalową formułą otwartą dla szerokiej publiczności: od testów sprzętu po spotkania z najlepszymi zawodnikami.”

Według organizatora rosnąca popularność wydarzenia pokazuje, że sporty wodne przyciągają dziś nie tylko profesjonalistów, ale również rodziny oraz osoby szukające aktywnego wypoczynku.

King of the Bay 2026 zapowiada się rekordowo

Tegoroczna edycja ma szansę pobić frekwencyjne rekordy. Połączenie sportowych emocji, obecności światowych gwiazd, możliwości testowania sprzętu oraz rodzinnej atmosfery sprawia, że wydarzenie należy do najważniejszych imprez sportów wodnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Od 4 do 7 czerwca oczy fanów windsurfingu, kitesurfingu, wingfoilu i SUP-u będą skierowane na Rewę oraz Zatokę Pucką, gdzie odbędzie się jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń sezonu.