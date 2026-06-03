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KęKę nie robi sobie przerwy -będzie koncertował ze złamaną nogą. „W żadne odpoczywanie się bawił nie będę”

Trasa bez zmian mimo kontuzji

2026.06.03

opublikował:

keke

KęKę nie zamierza zwalniać tempa mimo poważnej kontuzji. Artysta poinformował fanów, że wszystkie zaplanowane koncerty odbędą się zgodnie z harmonogramem, choć kilka dni temu doznał złamania nogi po upadku ze sceny podczas występu.

Groźny upadek podczas koncertu

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w miniony weekend. KęKę niefortunnie spadł ze sceny w trakcie koncertu i doznał urazu nogi. Mimo bólu zdecydował się jednak dokończyć występ.

Jak przyznał później, do końca koncertu pozostał już tylko jeden utwór, dlatego nie chciał zawieść publiczności i postanowił zejść ze sceny dopiero po zakończeniu występu.

Diagnoza lekarzy. Złamanie głowy kości strzałkowej

Po koncercie raper trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Radomiu, gdzie przeszedł niezbędne badania. Lekarze stwierdzili złamanie głowy kości strzałkowej.

Kontuzja pokrzyżowała również jego prywatne plany. KęKę przyznał, że uraz najprawdopodobniej uniemożliwi mu realizację jednego z jego sportowych celów, jakim było wejście na Mont Blanc.

Gips zamieniony na ortezę

Artysta szybko podjął decyzję o zmianie gipsu na ortezę, która pozwala mu na większą mobilność i komfort podczas codziennego funkcjonowania. Dzięki temu będzie mógł także realizować zaplanowane zobowiązania koncertowe.

Choć występy będą wymagały pewnych ograniczeń ruchowych, raper zapewnia, że nie zamierza odwoływać żadnego wydarzenia.

„W żadne odpoczywanie się bawił nie będę, będziemy robić…. – wszystkie zaplanowane koncerty będę odbywane planowo; Przytkowice, Warszawa, Kozienice, Oława, Gniezno etc… (z uwagi na złamanie, odrobinę statyczniej, ale w sercu na pełnej…)”.

Trasa bez zmian mimo kontuzji

Deklaracja KęKę spotkała się z dużym uznaniem fanów, którzy docenili jego determinację i profesjonalne podejście. Raper podkreśla, że choć będzie musiał ograniczyć aktywność sceniczną, energia koncertów pozostanie na tym samym poziomie.

Najbliższe występy w takich miastach jak Warszawa, Kozienice, Oława czy Gniezno mają odbyć się zgodnie z planem.

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