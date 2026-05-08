CGM

Taco Hemingway udzielił wywiadu i wytłumaczył błędy na swoim albumie. „To się nie zgadza, bo bohater jest naj*bany”

Dziś raper rozpoczyna swoją trasę koncertową

2026.05.08

opublikował:

Taco Hemingway 2024 Foto @piotr_tarasewicz-2

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Taco Hemingway ponownie zaskoczył swoich fanów. Artysta, który od lat słynie z unikania mediów i bardzo rzadko udziela wywiadów, niespodziewanie pojawił się w krótkim materiale opublikowanym na Instagramie wytwórni 2020.

Nagranie błyskawicznie wywołało duże zainteresowanie wśród słuchaczy, ponieważ Taco nie tylko pojawił się przed kamerą, ale także szczegółowo opowiedział o błędach fabularnych na swoim najnowszym albumie. Dla fanów rapera to prawdziwa rzadkość — artysta niezwykle rzadko komentuje publicznie własną twórczość.

Taco Hemingway tłumaczy „continuity errors” na płycie

W opublikowanym materiale Taco Hemingway opowiedział o procesie tworzenia utworów „Wszystko jedno” oraz „Bez stresu”. Raper przyznał, że podczas pracy nad albumem bardzo dużo czasu poświęcono na zachowanie spójności narracyjnej między utworami.

Jak wyjaśnił, niektóre sceny przedstawione w tekstach nie zgadzają się chronologicznie, co określił mianem „continuity error”.

Taco podał konkretny przykład sytuacji opisanej w dwóch numerach:

„W ‘Wszystko jedno’ ona wychodzi poprosić Erasmusów o szluga, wraca i dopiero wtedy widzi, że on podrywa jakąś babę. A w ‘Bez stresu’ ona cały czas go obserwuje”.

Raper zdradził jednak, że wraz z producentami udało się znaleźć literackie uzasadnienie takich błędów.

„Unreliable narrator” kluczem do interpretacji albumu

Według Taco Hemingwaya wszystkie nieścisłości można tłumaczyć zabiegiem znanym jako „unreliable narrator”, czyli niewiarygodny narrator. To popularny motyw literacki, w którym osoba opowiadająca historię przedstawia wydarzenia w sposób zaburzony lub subiektywny.

Artysta zdradził również kulisy pracy w studiu z producentami Rumak i Atut.

„Dużo mieliśmy podczas tej płyty w studio takich rozkmin — ja mówiłem, że coś mi się nie zgadza, to Atut się odwracał i mówił: ‘a bo on jest najebany w tej piosence’. Bohater jest najebany. To dlatego ta ulica jest nie tak czy coś tam”.

Ta wypowiedź szybko stała się viralem wśród fanów rapera i zaczęła szeroko krążyć w mediach społecznościowych.

Taco Hemingway bardzo rzadko pojawia się przed kamerą

Duże emocje wokół nagrania wynikają również z faktu, że Taco Hemingway od lat konsekwentnie unika medialnego rozgłosu. Artysta niezwykle rzadko udziela wywiadów, praktycznie nie pojawia się w programach telewizyjnych i sporadycznie publikuje materiały wideo ze swoim udziałem.

Dlatego nawet krótki film opublikowany przez wytwórnię 2020 został potraktowany przez fanów jako wyjątkowe wydarzenie.

Taco Hemingway rusza w wielką trasę koncertową

Publikacja materiału zbiegła się z rozpoczęciem nowej trasy koncertowej Taco Hemingwaya. Artysta wystąpi w największych halach koncertowych w Polsce, a większość wydarzeń została wyprzedana jeszcze przed startem tournee.

Trasa obejmuje:

  • Hala Stulecia – 8 i 9 maja SOLD OUT
  • ERGO ARENA – 15 i 16 maja SOLD OUT
  • PGE Narodowy – 22 i 23 maja – na pierwszy termin są jeszcze bilety – drugi SOLD OUT
  • TAURON Arena Kraków – 30 i 31 maja SOLD OUT

Szczególne zainteresowanie wzbudzają koncerty na PGE Narodowym, które należą do największych wydarzeń koncertowych na polskiej scenie rapowej w 2026 roku.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by 2020 (@2020.loading)

Tagi


Popularne newsy

lil narcyz YT
NEWS

Lil Narcyz nie żyje. 23-letni comedy-raper zginął w Chorwacji

Jay-Z
NEWS

Jay-Z pojawił się na Met Gali z jednym z najrzadszych zegarków na świecie

Latwo Bedoes YT
NEWS

Ministerstwo Finansów rozwiewa wątpliwości – 282 miliony zebrane przez Bedoesa i Łatwoganga nie podlegają opodatkowaniu

Julia Wieniawa WOSp
NEWS

„Nocowanka u Julii Wieniawy” osiągnęła zawrotną sumę na WOŚP. Owsiak: „Nie mieści nam się w głowach, kiedy ktoś po wygraniu licytacji, beztrosko oznajmia, że nie zapłaci”

NEWS

The Game znów uderza w 50 Cent podczas występu w Nowym Jorku

Pono-2021-fot.-Tarasok
NEWS

Prosto oddaje hołd Pono. Wyjątkowy T-shirt upamiętnia legendę polskiego hip-hopu

Mrozu 2026 1 OK
NEWS

„Nie ma miejsca jak dom” – nowy singiel Mroza ma szansę podbić lato

Polecane

CGM
unnamed(2)

Roxie połączyła siły z Whitem 2115. Singiel „Chciałam Ciebie wię ...

Połączenie popu, rocka i rapu

2 godziny temu

CGM
Artur_Rojek_Fot._Daniel_Jaroszek_1

Artur Rojek o przeszłości, wstydzie i kompleksach. Nowy singiel zapowi ...

Nowy album i trasa koncertowa

2 godziny temu

CGM
swieca Photo- eyasu-etsub-j3R9C-Xqe1w-unsplash

Nie żyje Marcin Kiljan. Producent, który współtworzył rozwój disco pol ...

"Zmieniłem plany, zostałem powołany do nowego wymiaru"

3 godziny temu

CGM
alicja

Eurowizja 2026: Pierwsze nagranie z próby Alicji Szemplińskiej robi wr ...

„Najpotężniejszy głos tej edycji”

3 godziny temu

CGM
bonnie tyler

Bonnie Tyler w stanie krytycznym. 74-letnia artystka jest w śpiączce

Bonnie przebywa w szpitalu w Portugalii

3 godziny temu

CGM
lil narcyz YT

Policja zabrała głos w sprawie śmierci Lil Narcyza. 23-latek znalezion ...

Rzeczniczka prasowa policji przekazała, że w sprawie kluczową rolę odgrywa chorwcka policja

3 godziny temu