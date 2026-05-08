Taco Hemingway udzielił wywiadu i wytłumaczył błędy na swoim albumie. „To się nie zgadza, bo bohater jest naj*bany”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Taco Hemingway ponownie zaskoczył swoich fanów. Artysta, który od lat słynie z unikania mediów i bardzo rzadko udziela wywiadów, niespodziewanie pojawił się w krótkim materiale opublikowanym na Instagramie wytwórni 2020.

Nagranie błyskawicznie wywołało duże zainteresowanie wśród słuchaczy, ponieważ Taco nie tylko pojawił się przed kamerą, ale także szczegółowo opowiedział o błędach fabularnych na swoim najnowszym albumie. Dla fanów rapera to prawdziwa rzadkość — artysta niezwykle rzadko komentuje publicznie własną twórczość.

Taco Hemingway tłumaczy „continuity errors” na płycie

W opublikowanym materiale Taco Hemingway opowiedział o procesie tworzenia utworów „Wszystko jedno” oraz „Bez stresu”. Raper przyznał, że podczas pracy nad albumem bardzo dużo czasu poświęcono na zachowanie spójności narracyjnej między utworami.

Jak wyjaśnił, niektóre sceny przedstawione w tekstach nie zgadzają się chronologicznie, co określił mianem „continuity error”.

Taco podał konkretny przykład sytuacji opisanej w dwóch numerach:

„W ‘Wszystko jedno’ ona wychodzi poprosić Erasmusów o szluga, wraca i dopiero wtedy widzi, że on podrywa jakąś babę. A w ‘Bez stresu’ ona cały czas go obserwuje”.

Raper zdradził jednak, że wraz z producentami udało się znaleźć literackie uzasadnienie takich błędów.

„Unreliable narrator” kluczem do interpretacji albumu

Według Taco Hemingwaya wszystkie nieścisłości można tłumaczyć zabiegiem znanym jako „unreliable narrator”, czyli niewiarygodny narrator. To popularny motyw literacki, w którym osoba opowiadająca historię przedstawia wydarzenia w sposób zaburzony lub subiektywny.

Artysta zdradził również kulisy pracy w studiu z producentami Rumak i Atut.

„Dużo mieliśmy podczas tej płyty w studio takich rozkmin — ja mówiłem, że coś mi się nie zgadza, to Atut się odwracał i mówił: ‘a bo on jest najebany w tej piosence’. Bohater jest najebany. To dlatego ta ulica jest nie tak czy coś tam”.

Ta wypowiedź szybko stała się viralem wśród fanów rapera i zaczęła szeroko krążyć w mediach społecznościowych.

Taco Hemingway bardzo rzadko pojawia się przed kamerą

Duże emocje wokół nagrania wynikają również z faktu, że Taco Hemingway od lat konsekwentnie unika medialnego rozgłosu. Artysta niezwykle rzadko udziela wywiadów, praktycznie nie pojawia się w programach telewizyjnych i sporadycznie publikuje materiały wideo ze swoim udziałem.

Dlatego nawet krótki film opublikowany przez wytwórnię 2020 został potraktowany przez fanów jako wyjątkowe wydarzenie.

Taco Hemingway rusza w wielką trasę koncertową

Publikacja materiału zbiegła się z rozpoczęciem nowej trasy koncertowej Taco Hemingwaya. Artysta wystąpi w największych halach koncertowych w Polsce, a większość wydarzeń została wyprzedana jeszcze przed startem tournee.

Trasa obejmuje:

Hala Stulecia – 8 i 9 maja SOLD OUT

– 8 i 9 maja SOLD OUT ERGO ARENA – 15 i 16 maja SOLD OUT

– 15 i 16 maja SOLD OUT PGE Narodowy – 22 i 23 maja – na pierwszy termin są jeszcze bilety – drugi SOLD OUT

– 22 i 23 maja – na pierwszy termin są jeszcze bilety – drugi SOLD OUT TAURON Arena Kraków – 30 i 31 maja SOLD OUT

Szczególne zainteresowanie wzbudzają koncerty na PGE Narodowym, które należą do największych wydarzeń koncertowych na polskiej scenie rapowej w 2026 roku.