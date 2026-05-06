„Nie ma miejsca jak dom" – nowy singiel Mroza ma szansę podbić lato

2026.05.06

Mrozu ponownie udowadnia, że potrafi tworzyć hity na każdą porę roku. Po ogromnym sukcesie utworu „Anioły (Pojedynek)” artysta prezentuje nowy singiel „Nie ma miejsca jak dom”, który już teraz określany jest mianem hymnu nadchodzącego lata. To propozycja utrzymana w zupełnie innym klimacie – lekkim, egzotycznym i soulowym.

Letni klimat i muzyczna świeżość

„Nie ma miejsca jak dom” to utwór, który wyróżnia się wyjątkową atmosferą. Słychać w nim inspiracje muzyką soul oraz wakacyjną beztroską. Mrozu po raz kolejny udowadnia swoją wszechstronność, prezentując słuchaczom nową, świeżą odsłonę swojej twórczości. To idealna propozycja na lato – zarówno na podróże, jak i chwile relaksu.

Za produkcję utworu odpowiada między innymi Leon Krześniak, który współpracował z artystą także przy wcześniejszych singlach. Ich muzyczne porozumienie przynosi kolejne świetne efekty, co słychać w dopracowanym brzmieniu najnowszego kawałka.

Zapowiedź nowego albumu Mroza

Singiel „Nie ma miejsca jak dom” to już czwarta zapowiedź nadchodzącego albumu Mroza. Premiera płyty zbliża się wielkimi krokami, a każdy kolejny utwór tylko podsyca zainteresowanie fanów. Artysta konsekwentnie buduje napięcie, prezentując różnorodne kompozycje, które pokazują szerokie spektrum jego możliwości muzycznych.

Nowy album zapowiada się jako jeden z najważniejszych projektów w karierze Mroza i może znacząco wpłynąć na polską scenę muzyczną w nadchodzących miesiącach.

Teledysk w egzotycznej scenerii Filipin

Do singla powstał również teledysk, który zachwyca wizualnie. Klip przenosi widzów na Filipiny, gdzie można podziwiać dziką naturę oraz autentyczne życie lokalnej społeczności. Szczególną uwagę przyciąga postać surfera, którego codzienność staje się częścią tej opowieści.

Egzotyczne krajobrazy idealnie współgrają z klimatem utworu, tworząc spójną i inspirującą całość. To nie tylko muzyka, ale także wizualna podróż, która wzmacnia przekaz piosenki.

Trasa koncertowa „ODPOWIEDNI MOMENT TOUR”

Fani Mroza będą mieli okazję usłyszeć nowy singiel na żywo podczas jesiennej trasy koncertowej „ODPOWIEDNI MOMENT TOUR”. Artysta wystąpi w największych halach koncertowych w Polsce, odwiedzając takie miasta jak Łódź, Warszawa, Wrocław, Gdańsk oraz Kraków.

Na szczególną uwagę zasługują dwa koncerty w warszawskim COS Torwarze, które z pewnością przyciągną tłumy fanów. Trasa zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych sezonu jesiennego.

Gdzie kupić bilety?

Bilety na koncerty Mroza są już dostępne w sprzedaży i można je znaleźć na popularnych platformach biletowych. Ze względu na ogromne zainteresowanie warto się pospieszyć, aby nie przegapić okazji do zobaczenia artysty na żywo.

 

