Finały „Trasy popularnej” na naszych zdjęciach

Ostatni koncert z trasy Pezeta odbył się na wyprzedanym Torwarze

2026.05.07

Pezet Torwar 250426 foto @piotr_tarasewicz-189

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Trasa koncertowa „Popularna” była jednym z najbardziej wyczekiwanych projektów na polskiej scenie hip-hopowej ostatnich miesięcy. Pezet wrócił na scenę w wielkim stylu, udowadniając, że jego muzyka nadal ma ogromną siłę oddziaływania – zarówno na wiernych fanów, jak i młodsze pokolenie słuchaczy.

Powrót do klasyki i nowoczesnego brzmienia

Trasa „Popularna” była połączeniem klasycznego stylu Pezeta oraz nowoczesnych, dopracowanych aranżacji koncertowych. Artysta zaprezentował przekrój swojej twórczości – od kultowych utworów, które ukształtowały polski rap, po nowsze numery pokazujące jego aktualne podejście do muzyki.

Publiczność mogła usłyszeć zarówno nostalgiczne klasyki, jak i bardziej eksperymentalne brzmienia, co podkreśliło, że Pezet wciąż rozwija swój styl i nie boi się zmian.

Energia koncertów i kontakt z publicznością

Jednym z najmocniejszych elementów trasy była atmosfera na żywo. Pezet od lat słynie z tego, że potrafi budować wyjątkową więź z publicznością, a „Popularna Tour” tylko to potwierdziła.

Koncerty były dopracowane wizualnie i muzycznie – od scenografii, przez światła, aż po nowe aranżacje znanych utworów. Każdy występ miał swój indywidualny klimat, ale wspólnym mianownikiem była intensywna energia i emocjonalność.

 

Miasta objęte trasą „Popularna”

Trasa koncertowa objęła największe miasta w Polsce, gromadząc fanów hip-hopu z różnych regionów kraju. Pezet wystąpił w:

  • Gdańsky
  • Katowicach
  • Warszawie

Każdy z koncertów przyciągał pełne sale i pokazywał, że zainteresowanie twórczością Pezeta nie słabnie, a wręcz przeciwnie – stale rośnie.

Goście specjalni

Podczas trasy u boku Pezeta wystąpili: Livka, Emas, Eldo, Chivas, Faustyna, Louis Villain, Wani i Michał Lange.

