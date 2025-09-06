Sojusz Margaret i Michała Szpaka przeciwko pozostałym trenerom w „The Voice of Poland”

Foto: Krystian Szczesny

Historyczny sojusz w programie

16. edycja „The Voice of Poland” dopiero się zaczyna, a już wzbudza ogromne emocje. Kamery uchwyciły rozmowę Margaret i Michała Szpaka, którzy zdecydowali się połączyć siły i stworzyć pierwszy w historii programu sojusz wymierzony w Kubę Badacha oraz duet Tomson i Baron.

„Musimy pakt zawrzeć” – Michał Szpak inicjuje współpracę

Podczas przygotowań do Przesłuchań w Ciemno, w których trenerzy mogą blokować swoich rywali, Michał Szpak rzucił w stronę

Margaret:

– Margaret, spróbuj mnie zablokować.

Na co wokalistka odpowiedziała z uśmiechem:

– Ale nie mogę ci tego obiecać, tak samo jak ty.

Szybko jednak artyści znaleźli wspólny język. Szpak zaproponował zawarcie paktu:

– Ja ci mogę. Musimy pakt zawrzeć, sojusz.

Margaret zgodziła się bez wahania, dodając:

– Dobra, czyli ich tylko blokujemy. Tylko ich blokujemy. Ale jak ich blokujemy, to normalnie wygrywamy to – albo ty, albo ja.

Nowy sezon pełen emocji i rywalizacji

Powrót Margaret do programu okazał się katalizatorem nieoczekiwanych wydarzeń. Jej energia oraz charakterystyczny temperament mogą całkowicie zmienić układ sił w programie. Sojusz z Michałem Szpakiem zapowiada jeszcze ostrzejszą rywalizację z Kubą Badachem i duetem Tomson & Baron.

Czy trenerzy dotrzymają danego sobie słowa i wspólnie będą walczyć przeciwko pozostałym? O tym przekonamy się już w najbliższych odcinkach.

Gdzie oglądać nowe odcinki?

Nową serię „The Voice of Poland” widzowie mogą oglądać już dzisiaj o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD.