Behemoth ogłasza nowe wydawnictwo „I, Scvlptor”. Nergal zapowiada wyjątkową premierę dla fanów

Fani ekstremalnego metalu mają powody do radości. Behemoth oficjalnie zapowiedział premierę nowego wydawnictwa zatytułowanego „I, Scvlptor”, które ukaże się 4 września 2026 roku. Wraz z ogłoszeniem ruszył także preorder specjalnego wydawnictwa, zawierającego niepublikowane wcześniej nagrania zespołu.

Nowy materiał będzie dostępny w kilku formatach, w tym na CD, winylach, kasetach magnetofonowych oraz w limitowanym boxie kolekcjonerskim.

„I, Scvlptor” połączy historię Behemotha z nowym rozdziałem zespołu

Według lidera grupy, Adam Nergal Darski, nowy materiał ma wyjątkowy charakter i stanowi pomost między przeszłością a teraźniejszością formacji.

„I, Scvlptor to najnowsze pełnowymiarowe wydawnictwo Behemoth — autonomiczne dzieło, które spina naszą przeszłość z tym, co nowe i świeże. Znajdziecie tu premierowe, nigdy wcześniej niepublikowane utwory, oddające pełnię naszego scenicznego żywiołu, intensywności i siły, która napędza ten zespół od dekad”.

Jak podkreśla Nergal, album ma być również hołdem dla artystów i zespołów, które inspirowały Behemotha od początku działalności.

Osiem utworów, w tym nowe kompozycje i wyjątkowe reinterpretacje

Na „I, Scvlptor” znajdzie się osiem utworów. Materiał obejmuje siedem nagrań studyjnych oraz jeden utwór koncertowy.

Tracklista „I, Scvlptor”

I, Scvlptor Lord ov the Horizons Rise of the Blackstorm of Evil In Thy Pandemaeternum Begotten In League with Satan The Return of Darkness and Evil (Live) Lord ov the Horizons (Alt. Version)

Album zawiera zarówno całkowicie nowe kompozycje, jak i odświeżone wersje klasycznych utworów z wczesnego okresu działalności zespołu.

Nergal o utworze „I, Scvlptor”

Tytułowa kompozycja ma nawiązywać do najbardziej rozbudowanych i monumentalnych utworów w historii Behemotha.

„I, Scvlptor to nowa kompozycja Behemoth, zakorzeniona w tradycji monumentalnych utworów, takich jak ‘O Father O Satan O Sun!’, ‘Lucifer’ czy ‘Nieboga Czarny Xiądz’, a jednocześnie otwierająca nowy rozdział”.

Muzyk wyjaśnia, że tekst utworu jest metaforą nieustannego procesu samodoskonalenia i walki z własnymi ograniczeniami.

Powrót do korzeni black metalu

Jednym z najbardziej intrygujących punktów wydawnictwa jest nowa wersja utworu „Rise of the Blackstorm of Evil”, pochodzącego pierwotnie z dema „The Return of the Northern Moon” z 1992 roku.

Nergal przyznaje, że chciał zachować ducha oryginału, jednocześnie nadając kompozycji współczesne brzmienie.

„Wersja ‘Rise of the Black Storm of Evil’ z 2026 roku brzmi jak współczesny Behemoth: potężna i wyrafinowana!”.

Podobne podejście zastosowano w przypadku „In Thy Pandemaeternum”, utworu znanego z albumu „Pandemonic Incantations”.

Hołd dla legend metalu

Na „I, Scvlptor” nie zabraknie także coverów zespołów, które miały ogromny wpływ na rozwój Behemotha.

Fani usłyszą nową interpretację klasycznego utworu „In League With Satan” grupy Venom. W nagraniu gościnnie pojawił się Shagrath z Dimmu Borgir.

„Nagraliśmy go na siedmiostrunowych gitarach i z Shagrathem z Dimmu jako gościnnym wokalistą. Utwór nabrał ciężaru i zupełnie nowego wymiaru”.

Kolejnym wyjątkowym punktem programu będzie koncertowa wersja „The Return of Darkness and Evil” autorstwa Bathory.

W utworze gościnnie wystąpił Sakis Tolis z zespołu Rotting Christ.

„Begotten” – ukryty skarb z sesji nagraniowej

Na wydawnictwo trafi również utwór „Begotten”, który pierwotnie nie znalazł się na albumie The Shit Ov God.

Jak tłumaczy Nergal:

„Jest bardzo chwytliwy i niesie w sobie klimat new wave, z momentami ocierającymi się o post-gotyk. Nadal jest ciężki, ale to zupełnie inny rodzaj ciężkości”.

Według muzyka jest to jeden z najbardziej niedocenionych utworów nagranych przez zespół w ostatnich latach.

Behemoth rusza w wielką europejską trasę

Premiera „I, Scvlptor” zbiega się z jednym z najintensywniejszych okresów koncertowych w historii grupy. Po sukcesie północnoamerykańskiej trasy „The Godless IV Tour” zespół przygotowuje się do europejskiego tournée „In League With Satan”.

Behemoth wystąpi jako współheadliner razem z Dimmu Borgir, a gościem specjalnym będzie Dark Funeral.

Trasa obejmie między innymi Niemcy, Francję, Holandię, Czechy, Finlandię, Szwecję i Danię, a już teraz określana jest jako jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie ekstremalnego metalu ostatnich lat.