Burning Man 2025: Ofiara zabójstwa zidentyfikowana. Zaginął kilka dni przed tragicznym odkryciem

Kim był mężczyzna znaleziony martwy na Burning Manie?

Tegorocznym Burning Manem wstrząsnęła tragiczna wiadomość. Policja w Nevadzie potwierdziła, że ofiarą zabójstwa jest 37-letni Vadim Kruglov, pochodzący z Rosji, a na co dzień mieszkający w stanie Waszyngton w USA.

Ciało mężczyzny znaleziono w sobotę wieczorem, w czasie gdy tradycyjnie odbywa się kulminacyjny moment festiwalu – spalenie gigantycznej kukły. Jak podają służby, Kruglov został odkryty w kałuży krwi, a jego śmierć od początku traktowana była jako przestępstwo.

Zaginął na kilka dni przed odnalezieniem

Przyjaciele ofiary twierdzą, że już od kilku dni nie mieli z nim kontaktu. W mediach społecznościowych pojawiały się apele o pomoc w poszukiwaniach – Kruglov miał zniknąć na 4 dni przed tragicznym odkryciem. Co więcej, w obozowisku pozostawił namiot oraz wszystkie osobiste rzeczy, co wzbudziło jeszcze większe obawy.