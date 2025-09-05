Szukaj
Burning Man 2025: Ofiara zabójstwa zidentyfikowana. Zaginął kilka dni przed tragicznym odkryciem

Ciało mężczyzny znaleziono w sobotę wieczorem

2025.09.05

opublikował:

Kim był mężczyzna znaleziony martwy na Burning Manie?

Tegorocznym Burning Manem wstrząsnęła tragiczna wiadomość. Policja w Nevadzie potwierdziła, że ofiarą zabójstwa jest 37-letni Vadim Kruglov, pochodzący z Rosji, a na co dzień mieszkający w stanie Waszyngton w USA.

Ciało mężczyzny znaleziono w sobotę wieczorem, w czasie gdy tradycyjnie odbywa się kulminacyjny moment festiwalu – spalenie gigantycznej kukły. Jak podają służby, Kruglov został odkryty w kałuży krwi, a jego śmierć od początku traktowana była jako przestępstwo.

Zaginął na kilka dni przed odnalezieniem

Przyjaciele ofiary twierdzą, że już od kilku dni nie mieli z nim kontaktu. W mediach społecznościowych pojawiały się apele o pomoc w poszukiwaniach – Kruglov miał zniknąć na 4 dni przed tragicznym odkryciem. Co więcej, w obozowisku pozostawił namiot oraz wszystkie osobiste rzeczy, co wzbudziło jeszcze większe obawy.

 

A post shared by Sofiia Shcherbakova (@sofi.co__)

Identyfikacja dzięki odciskom palców

Według informacji przekazanych przez biuro koronera w hrabstwie Washoe, mężczyznę zidentyfikowano dzięki odciskom palców. Jego rodzina w Rosji została już powiadomiona o śmierci.

Na platformie GoFundMe uruchomiono zbiórkę na sprowadzenie ciała Kruglova do rodzinnego Omska. Do tej pory udało się zebrać ponad 18 tysięcy dolarów z zakładanych 30 tysięcy.

 

A post shared by Sofiia Shcherbakova (@sofi.co__)

 

Śledztwo w sprawie morderstwa na Burning Manie

Policja z hrabstwa Pershing prowadzi dochodzenie, jednak na ten moment nie wskazano żadnych podejrzanych. Funkcjonariusze apelują do uczestników festiwalu o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w rozwiązaniu sprawy.

Śledczy obawiają się, że śledztwo może być utrudnione ze względu na ideę „Leave No Trace”, która towarzyszy festiwalowi – uczestnicy mają obowiązek zabrać ze sobą wszystkie śmieci i konstrukcje, co oznacza, że potencjalne dowody mogły zostać usunięte.

Burning Man – święto wolności w cieniu tragedii

Burning Man od prawie 40 lat odbywa się na pustyni Black Rock w Nevadzie i uchodzi za jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń kulturalnych na świecie. Przyciąga twórców, artystów i celebrytów, którzy wspólnie tworzą tymczasowe „miasto wolności”. W tym roku jednak magia festiwalu została brutalnie przerwana przez tragiczną śmierć Vadima Kruglova.

 

 

A post shared by Sofiia Shcherbakova (@sofi.co__)

 

