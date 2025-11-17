CGM

Skolim został okradziony – piosenkarz publikuje zdjęcia sprawców

Skolim apeluje o pomoc

2025.11.17

opublikował:

Skolim został okradziony – piosenkarz publikuje zdjęcia sprawców

Skolim poinformował w swoich mediach społecznościowych o próbie kradzieży, której padł ofiarą. Artysta udostępnił zdjęcia trzech mężczyzn, którzy próbować włamać się na jego posesję. W emocjonalnym wpisie zwrócił się do fanów, mieszkańców regionu oraz policji o pomoc w odnalezieniu sprawców.

Próba kradzieży na posesji Skolima

Według relacji zamieszczonej przez artystę, zdarzenie miało miejsce około godziny 19:00 na terenie gminy Siennica w powiecie mińskim. Skolim opisał zajście w bezpośredni sposób:

„Tych trzech przygłupów próbowało mnie dziś okraść! Jeden z bandytów wywalił się na tarasie godzina 19:00 gmina Siennica 🇵🇱 odjechali starym Audi.”

Apel do mieszkańców i służb

W swoim wpisie artysta zaapelował o pomoc w odnalezieniu sprawców, podkreślając, że podobne sytuacje mogą spotkać każdego:

„Bracia i siostry znajdźmy tych którzy bandycko wyciągają ręce po nasze dobro!!! Powiat Miński i cała Polska Udostępniamy !!!”

Skolim zwrócił się również bezpośrednio do lokalnej policji:

„Policja Mińsk Mazowiecki liczę na was ♥️”

Zaangażowanie społeczności

Wpis piosenkarza wywołał duże poruszenie w internecie. Skolim zachęca do udostępniania zdjęć złodziei, licząc na szybkie namierzenie mężczyzn odpowiedzialnych za próbę kradzieży.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez Konrad Skolimowski (@skolim__)

Tagi


Popularne newsy

bambi zakończyła współpracę z Leosią i wszystko wskazuje na to, że zmienia wizerunek
NEWS

bambi zakończyła współpracę z Leosią i wszystko wskazuje na to, że zmienia wizerunek

Poznaliśmy pierwszą gwiazdę przyszłorocznej edycji Orange Warsaw Festival
NEWS

Poznaliśmy pierwszą gwiazdę przyszłorocznej edycji Orange Warsaw Festival

Reprezentantki Niemiec w Eurowizji popełniły wspomagane samobójstwo
NEWS

Reprezentantki Niemiec w Eurowizji popełniły wspomagane samobójstwo

Ostatni diss Young Leosi na Fagatę słowo po słowie: „Dalej zazdrosna o Kacpra, a co Ty, Agata, się w nim zakochałaś, co?”
NEWS

Ostatni diss Young Leosi na Fagatę słowo po słowie: „Dalej zazdrosna o Kacpra, a co Ty, Agata, się w nim zakochałaś, co?”

Dzień przed pogrzebem Pono odbędzie się premiera ostatniego numeru z jego udziałem
NEWS

Dzień przed pogrzebem Pono odbędzie się premiera ostatniego numeru z jego udziałem

Kazior krytykuje poziom beefu między Young Leosią i Fagatą. Ale robi to w wybitnie ordynarny sposób: „Nagrajcie wspólny sekstape”
NEWS

Kazior krytykuje poziom beefu między Young Leosią i Fagatą. Ale robi to w wybitnie ordynarny sposób: „Nagrajcie wspólny sekstape”

Wszyscy jesteśmy Matczakami – jak real-time deepfake zmienił koncert Maty?
NEWS

Wszyscy jesteśmy Matczakami – jak real-time deepfake zmienił koncert Maty?

Polecane

CGM
Bedoes kupił buty dwóm fanom za dwa lajki

Bedoes kupił buty dwóm fanom za dwa lajki

Jak doszło do tego zaskakującego gestu?

8 godzin temu

CGM
Popek pozbył się złotych zębów. „Wampir z Łomianek o uśmiechu Britney Spears”

Popek pozbył się złotych zębów. „Wampir z Łomianek o uśmiechu Br ...

Koniec ikonicznych złotych zębów Popka

9 godzin temu

CGM
Lenny Kravitz ogłasza nowe daty koncertów w Europie. W lipcu artysta wystąpi w Polsce

Lenny Kravitz ogłasza nowe daty koncertów w Europie. W lipcu artysta w ...

Lenny wraca do naszego kraju

18 godzin temu

CGM
Reprezentantki Niemiec w Eurowizji popełniły wspomagane samobójstwo

Reprezentantki Niemiec w Eurowizji popełniły wspomagane samobójstwo

Śmierć legendarnych bliźniaczek

20 godzin temu

CGM
bambi zapowiedziała premierę pierwszego singla po opuszczeniu wytworni Young Leosi?

bambi zapowiedziała premierę pierwszego singla po opuszczeniu wytworni ...

Nowe rzeczy od raperki jeszcze w tym tygodniu

20 godzin temu

CGM
120 RAP FEST : Po wielkim sukcesie edycji warszawskiej, festiwal rusza dalej – czas na Wrocław

120 RAP FEST : Po wielkim sukcesie edycji warszawskiej, festiwal rusza ...

Kolejne wielkie święto polskiego hip-hopu

20 godzin temu