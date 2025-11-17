Skolim został okradziony – piosenkarz publikuje zdjęcia sprawców

Skolim poinformował w swoich mediach społecznościowych o próbie kradzieży, której padł ofiarą. Artysta udostępnił zdjęcia trzech mężczyzn, którzy próbować włamać się na jego posesję. W emocjonalnym wpisie zwrócił się do fanów, mieszkańców regionu oraz policji o pomoc w odnalezieniu sprawców.

Próba kradzieży na posesji Skolima

Według relacji zamieszczonej przez artystę, zdarzenie miało miejsce około godziny 19:00 na terenie gminy Siennica w powiecie mińskim. Skolim opisał zajście w bezpośredni sposób:

„Tych trzech przygłupów próbowało mnie dziś okraść! Jeden z bandytów wywalił się na tarasie godzina 19:00 gmina Siennica 🇵🇱 odjechali starym Audi.”

Apel do mieszkańców i służb

W swoim wpisie artysta zaapelował o pomoc w odnalezieniu sprawców, podkreślając, że podobne sytuacje mogą spotkać każdego:

„Bracia i siostry znajdźmy tych którzy bandycko wyciągają ręce po nasze dobro!!! Powiat Miński i cała Polska Udostępniamy !!!”

Skolim zwrócił się również bezpośrednio do lokalnej policji:

„Policja Mińsk Mazowiecki liczę na was ♥️”

Zaangażowanie społeczności

Wpis piosenkarza wywołał duże poruszenie w internecie. Skolim zachęca do udostępniania zdjęć złodziei, licząc na szybkie namierzenie mężczyzn odpowiedzialnych za próbę kradzieży.