Billie Elish nazywa Elona Muska „żałosną, jeb**ą, tchórzliwą pi*do-kur*ą”

Billie Eilish otwarcie skrytykowała miliardera Elona Muska, zarzucając mu, że zamiast pomagać potrzebującym, gromadzi swoje ogromne bogactwo. Artystka podzieliła się swoimi opiniami w mediach społecznościowych, wyrażając frustrację wobec sposobu, w jaki Musk zarządza swoimi finansami.

Billie Eilish wzywa Elona Muska do działania

Billie Eilish opublikowała serię postów, w których wskazała, jak Elon Musk mógłby wykorzystać swoje środki, aby rozwiązać globalne problemy. Wśród jej sugestii znalazły się propozycje walki z głodem na świecie, ratowania zagrożonych gatunków zwierząt, a nawet odbudowy zniszczonych regionów, takich jak Strefa Gazy.

Wokalistka podkreśliła, że miliarder ma możliwości, by realnie zmienić świat, ale jej zdaniem wybiera zachowanie majątku dla siebie, zamiast inwestować w dobro innych.





Publiczna reakcja i kontekst

Artystka od pewnego czasu krytykuje bogatych przedsiębiorców, wzywając ich do przeznaczania części majątku na cele społeczne. Jej komentarze zbiegły się z informacją o nowym pakiecie wynagrodzenia Muska w Tesli, który przybliża go do statusu pierwszego na świecie bilionera.

Billie Eilish podchodzi do tematu w sposób wyrazisty i bezkompromisowy, wykorzystując media społecznościowe, aby zwiększyć świadomość społeczną na temat nierówności majątkowej i odpowiedzialności miliarderów wobec planety.

Reakcja Muska

Do tej pory Elon Musk nie odpowiedział na zarzuty Billie Eilish ani nie skomentował jej opinii. Fani i media obserwują jednak rozwój sytuacji, zastanawiając się, czy publiczna presja może wpłynąć na decyzje miliardera w przyszłości.