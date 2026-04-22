Skolim ponownie zaskoczył cenami paliw. „Tankujemy do pełna”

„Jestem dla ludzi – i z muzyką, i z biznesem”

2026.04.22

Skolim 2026

Skolim znów przyciągnął uwagę fanów – tym razem nie muzyką, a cenami paliw na swojej stacji benzynowej. Piosenkarz opublikował w mediach społecznościowych aktualny cennik i po raz kolejny zaskoczył kierowców wyjątkowo niskimi stawkami.

Skolim pokazuje ceny paliw na swojej stacji

Muzyk udostępnił na Instagramie zdjęcie z cenami paliw obowiązującymi na jego stacji w Czeremsze w województwie podlaskim. Jak się okazuje, ceny są wyraźnie niższe niż na wielu innych stacjach w Polsce.

Aktualnie kierowcy mogą zatankować:

  • LPG za 3,69 zł
  • benzynę 95 za 5,59 zł
  • olej napędowy za 6,39 zł
  • paliwo premium za 6,79 zł

To właśnie te stawki wywołały spore poruszenie wśród internautów, którzy zaczęli porównywać je do cen na konkurencyjnych stacjach.

„Jestem dla ludzi – i z muzyką, i z biznesem”

Skolim nie kryje, że zależy mu na przyciągnięciu klientów korzystną ofertą. W swoim wpisie podkreślił, że chce być blisko ludzi nie tylko jako artysta, ale także jako przedsiębiorca.

„Takie ceny paliw od dzisiaj u SKOLIMA w Czeremsze. Kochani Polacy, tankujemy do pełna. Piszcie w komentarzach ceny z innych, droższych stacji. Pamiętajcie, jestem dla ludzi – i z muzyką, i z biznesem” – napisał.

Stacja paliw Skolima przyciąga kierowców

Stacja paliw należąca do Skolima od początku działalności wzbudza zainteresowanie, głównie ze względu na konkurencyjne ceny. Mimo rosnących kosztów paliw i niestabilnej sytuacji na światowych rynkach, ceny w Czeremsze nadal pozostają atrakcyjne.

Dla wielu kierowców to okazja do tańszego tankowania, a dla samego artysty – skuteczny sposób na promocję nowego biznesu.

Skolim rozwija działalność poza muzyką

Choć Wyglądasz idealnie przyniosło mu ogromną popularność na scenie disco polo, Skolim coraz mocniej inwestuje także poza branżą muzyczną. Otwarcie stacji paliw pokazuje, że artysta stawia na rozwój biznesowy i budowanie marki również poza sceną.

Fani zauważają, że taka strategia przynosi efekty – zarówno medialne, jak i wizerunkowe.

