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Donatan na tle dwóch Maybachów wnioskuje nie tylko o dopłaty dla artystów ale też o kilometrówki. „Samochód jest moim źródłem inspiracji i natchnienia”

Producent trolluje w swoim stylu

2026.06.14

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Donatan IG 2026

Donatan postanowił skomentować głośny pomysł dotyczący wsparcia finansowego dla artystów. Producent znany z ciętego języka nie szczędził ironii, odnosząc się do propozycji dopłat do składek dla twórców osiągających nieregularne dochody.

Burza wokół wsparcia dla artystów

W ostatnim czasie dużo mówi się o projekcie zakładającym wsparcie socjalne dla artystów. Według założeń państwo miałoby dopłacać do składek twórców, którzy z powodu nieregularnych zarobków nie są w stanie samodzielnie utrzymać ciągłości ubezpieczenia. Pomysł od początku wzbudza jednak wiele kontrowersji i spotyka się z krytyką części opinii publicznej.

Donatan odpowiada ironią

Producent postanowił odnieść się do całej sprawy w charakterystycznym dla siebie stylu. W mediach społecznościowych opublikował wpis, w którym zakpił z pomysłu finansowania artystów przez państwo.

„Moi drodzy, samochód jest moim źródłem inspiracji i natchnienia artystycznego. Oprócz dopłat wnioskuję też o kilometrówki”.

W dalszej części swojej wypowiedzi Donatan ironicznie nawiązał do sytuacji, w której podatnicy mieliby finansować działalność twórców. Jego komentarz szybko wywołał liczne reakcje internautów i stał się kolejnym głosem w gorącej debacie dotyczącej planowanych zmian.

Temat dzieli opinię publiczną

Propozycja wsparcia dla artystów od początku budzi skrajne emocje. Zwolennicy podkreślają, że wielu twórców funkcjonuje w oparciu o nieregularne dochody i często wypada z systemu ubezpieczeń społecznych. Krytycy wskazują natomiast, że tworzenie specjalnych przywilejów dla jednej grupy zawodowej jest niesprawiedliwe wobec pozostałych podatników.

Dyskusja na temat finansowania środowiska artystycznego regularnie powraca do debaty publicznej, a każdy kolejny pomysł wywołuje falę komentarzy zarówno ze strony twórców, jak i zwykłych obywateli.

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