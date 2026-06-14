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Mandaryna udzieliła ślubu podczas Parady Równości

Do sieci trafiło nagranie ze ślubu

2026.06.14

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Mandaryna 2026 Foto @piotr_tarasewicz - @cgm.pl

Foto: @piotr_tarasewicz. @cgm.pl

Tegoroczna Parada Równości w Warszawie obfitowała w wiele emocjonujących wydarzeń. Wśród tysięcy uczestników nie zabrakło także gwiazd polskiego show-biznesu, które aktywnie wspierały inicjatywę i relacjonowały swoją obecność w mediach społecznościowych. Szczególną uwagę przyciągnęła Mandaryna, która podczas wydarzenia wcieliła się w wyjątkową rolę.

Mandaryna poprowadziła ślub humanistyczny

Piosenkarka pojawiła się na Paradzie Równości i wzięła udział w jednej z najbardziej wzruszających części wydarzenia. Na specjalnie przygotowanej platformie Mandaryna poprowadziła ceremonię ślubu humanistycznego dla dwóch uczestniczek parady.

Artystka przeprowadziła parę przez wszystkie etapy uroczystości. Nie zabrakło symbolicznej przysięgi, wymiany obrączek oraz wspólnego przypieczętowania związku. Całe wydarzenie spotkało się z entuzjastyczną reakcją zgromadzonych uczestników.

Wyjątkowa ceremonia podczas Parady Równości

Nagrania z ceremonii szybko zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych. Internauci zwrócili uwagę na atmosferę wydarzenia oraz zaangażowanie Mandaryny, która z dużą starannością poprowadziła cały ślub.

Podczas ceremonii piosenkarka zwracała się do uczestniczek, instruując je w kolejnych etapach uroczystości.

„Przyjmij ją i noś proszę jako znak mojej miłości do ciebie”.

Dla wielu osób był to jeden z najbardziej symbolicznych i wzruszających momentów tegorocznej Parady Równości.

Gwiazdy wspierały Paradę Równości

Jak co roku wydarzenie przyciągnęło wielu przedstawicieli świata mediów, kultury i rozrywki. Uczestnicy podkreślali znaczenie równości, akceptacji i szacunku wobec różnorodności. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne relacje, zdjęcia i nagrania dokumentujące przebieg marszu.

Obecność znanych osób dodatkowo zwiększyła zainteresowanie wydarzeniem, a ceremonia poprowadzona przez Mandarynę szybko stała się jednym z najczęściej komentowanych momentów całego dnia.

 

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A post shared by Marta Jagiełło (@martajagielonka)

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