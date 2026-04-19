Skolim o Eurowizji: „To są układy, to jest taki bandycki klimat"

Skolim próbował już swoich sił w walce o Eurowizję

2026.04.19

Temat udziału Polski w Konkurs Piosenki Eurowizji od lat budzi ogromne emocje. W kontekście potencjalnych reprezentantów często pojawia się nazwisko Konrad Skolimowski, znanego szerzej jako Skolim. Artysta postanowił jednak ostudzić entuzjazm fanów i wprost skomentował swój stosunek do konkursu.

Polska i Eurowizja – sukces sprzed lat wciąż niepobity

Choć Polska regularnie bierze udział w Eurowizji, największym sukcesem pozostaje występ Edyta Górniak, która w 1994 roku zajęła drugie miejsce. Do dziś żaden polski artysta nie powtórzył tego wyniku, mimo kolejnych prób i zmieniających się reprezentantów.

Skolim i preselekcje TVP – odrzucenie, które zapadło w pamięć

Mało kto pamięta, że Skolim próbował już swoich sił w walce o Eurowizję. Artysta zgłosił swój utwór do preselekcji organizowanych przez Telewizja Polska, jednak nie został zakwalifikowany do finałowej dziesiątki.

Rozczarowania nie krył i skomentował sytuację w mediach społecznościowych:

„Mój jeden utwór ma więcej wyświetleń niż cała dziesiątka wykonawców. Cóż, taka jest Polska”.

Te słowa odbiły się szerokim echem i pokazały jego krytyczne podejście do procesu selekcji.

„Nie chcę pajacować” – mocna opinia Skolima o Eurowizji

W najnowszym wywiadzie Skolim ponownie odniósł się do tematu Eurowizji. Tym razem jego wypowiedź była jeszcze bardziej dosadna:

„Nie chcę się chyba wypowiadać na ten temat. To są takie układy, to jest taki bandycki klimat, że nie chcę chyba…”

Jednocześnie artysta nie ukrywa, że wierzy w swój potencjał i możliwości sceniczne:

„Jeśli mam być z tobą szczery, widzę siebie bardzo wysoko tam i mówię to absolutnie poważnie. Robię takie numery, że kto usłyszy raz, ten zapamięta to na bardzo długo.”

Mimo to jasno zaznacza, że nie zamierza dostosowywać się do eurowizyjnych trendów:

„Nie chcę się przebierać, nie chcę się wygłupiać, nie chcę udawać, że lubię coś, czego nie lubię. Nie chcę pajacować, nie chcę w jakichś rytuałach brać udziału.”

