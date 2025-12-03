Rap zdominował Spotify Wrapped 2025. Mata, Pezet i Sobel na szczycie zestawienia

Platforma po raz kolejny zdradza, czego najchętniej słuchali Polacy i jakie trendy muzyczne definiowały minione 12 miesięcy. Ten rok okazał się rekordowy dla polskich twórców – lokalna muzyka całkowicie zdominowała listy przebojów, a rap po raz kolejny okazał się najważniejszym gatunkiem w kraju.
Polscy artyści dominują Spotify Wrapped 2025
Rok 2025 potwierdził ogromną przewagę lokalnych twórców. Według Spotify:
-
słuchalność polskiej muzyki wzrosła o 10%,
-
wszyscy najpopularniejsi artyści to Polacy,
-
9 z 10 najczęściej odtwarzanych utworów to polskie produkcje,
-
10 na 10 albumów z czołówki powstało w Polsce.
Rap ponownie rządzi – Mata wraca na szczyt
Rap w 2025 roku zdominował streaming jeszcze mocniej niż wcześniej.
Najważniejsze wydarzenia:
-
Mata – najczęściej słuchany artysta 2025,
-
Pezet i Auer – „Dom Nad Wodą” – najpopularniejszy utwór roku,
-
Powrót oldschoolu i boom bapu,
-
Wzrost popularności nowych twarzy: Hubert., BSK, vkie, Młody West.
Zaskakujące współprace, które podbiły internet
W 2025 roku wiele viralowych hitów powstało dzięki nietypowym duetom, m.in.:
-
Mata × Maryla Rodowicz
-
Mata × Skolim
-
Kuban × Zalia
-
PRO8L3M × Anita Lipnicka
Dzięki nim nowe grupy słuchaczy odkryły rap i pop w zupełnie świeżej odsłonie.
Najczęściej słuchani artyści w Polsce – Spotify Wrapped 2025
-
Mata
-
Oki
-
francis
-
Sobel
-
Taco Hemingway
-
White 2115
-
Gibbs
-
PRO8L3M
-
Kaz Bałagane
-
Bedoes 2115
Najpopularniejsze utwory w Polsce – TOP 10
-
Pezet, Auer – Dom Nad Wodą
-
Sobel, francis, Deemz – KOCHASZ?
-
MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak – dopóki się nie znüdzisz
-
Sentino, BNP – CASABLANCA
-
Mata, Skolim, Khaid – KAMIKAZE
-
Sobel, francis – CAŁE LATO
-
Kaz Bałagane, Oskar83 – Multisport
-
Alex Warren – Ordinary
-
Mata – up! up! up!
-
Sobel, SHDØW, francis – CHA CHA
Najczęściej słuchane albumy w Polsce – TOP 10
-
Sobel – NAPISZ JAK BĘDZIESZ
-
Otsochodzi – TTHE GRIND
-
Oki – ERA47
-
Mata – 100 dni do matury
-
Bedoes2115, Lanek – Opowieści z Doliny Smoków
-
bambi – TRAP OR DIE
-
Mata – Młody Matczak
-
Kuban, Favst – FUGAZI
-
Pezet – Muzyka Komercyjna
-
Sentino, BNP – King Sento 2
Letnie hity, które zdominowały rok 2025
Wiele z najpopularniejszych piosenek tegorocznego Wrapped to klasyczne hity lata, m.in.:
Kamikaze, Casablanca, CAŁE LATO, dopóki się nie znüdzisz.
Spotify odnotowało także duży wzrost zainteresowania disco polo – viralowe numery Mandacik czy Tak To Lata trafiły do tysięcy wakacyjnych playlist.
Globalne podsumowanie Spotify Wrapped 2025
Najczęściej słuchani artyści na świecie:
1. Bad Bunny
2. Taylor Swift
3. The Weeknd
4. Drake
5. Billie Eilish
6. Kendrick Lamar
7. Bruno Mars
8. Ariana Grande
9. Arijit Singh
10. Fuerza Regida
Najpopularniejsze utwory na świecie:
1. Lady Gaga, Bruno Mars – Die With A Smile
2. Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER
3. ROSÉ, Bruno Mars – APT
4. Alex Warren – Ordinary
5. Bad Bunny – DtMF
6. sombr – back to friends
7. HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast – Golden
8. Kendrick Lamar, SZA – luther (with sza)
9. Gracie Abrams – That’s So True
10. Billie Eilish – WILDFLOWER
Jak sprawdzić swoje Spotify Wrapped 2025?
Wystarczy wejść w aplikację Spotify lub odwiedzić stronę: spotify.com/pl/wrapped