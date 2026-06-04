Camila Cabello rozstała się z partnerem. Koniec związku z milionerem po ponad roku

Według najnowszych doniesień piosenkarka zakończyła związek z Henrym Juniorem Chalhoubem, spadkobiercą jednej z najbogatszych rodzin biznesowych na Bliskim Wschodzie.

Koniec związku po ponad roku

Jak podają zagraniczne media, para miała rozstać się niedawno po ponad roku relacji. Na razie nie ujawniono powodów zakończenia związku, a żadna ze stron nie wydała oficjalnego oświadczenia.

Ostatni raz Camila i Henry byli widziani publicznie podczas festiwalu Coachella w kwietniu 2026 roku. Jeszcze wtedy nic nie wskazywało na to, że ich relacja dobiega końca.

Od plotek do poważnej relacji

Pierwsze informacje o romansie pojawiły się pod koniec 2024 roku. Para miała poznać się podczas przyjęcia po pokazie mody organizowanym przez Elie Saab w Arabii Saudyjskiej.

Od tamtego momentu zakochani byli wielokrotnie fotografowani podczas wspólnych podróży i wakacji. Media rozpisywały się o ich pobytach w luksusowych kurortach, między innymi na Saint Barthélemy oraz Ibiza.

Choć unikali nadmiernego eksponowania związku w mediach społecznościowych, ich relacja była regularnie komentowana przez fanów i zagraniczne portale plotkarskie.

Kim jest Henry Junior Chalhoub?

Henry Junior Chalhoub pochodzi z rodziny stojącej za Chalhoub Group – jednym z największych dystrybutorów luksusowych marek modowych i kosmetycznych na Bliskim Wschodzie.

Rodzinny majątek szacowany jest na około 1,2 miliarda dolarów, co sprawiło, że media szybko zaczęły określać go mianem „miliarderskiego dziedzica”. Mimo rozpoznawalnego nazwiska Henry pozostaje osobą stosunkowo mało obecną w show-biznesie i rzadko udziela wywiadów.

Nowy rozdział dla Camili

Dla Camili Cabello to kolejna głośna relacja po jej związku z Shawn Mendes, który przez lata był jednym z najczęściej komentowanych romansów w świecie muzyki pop.

Fani artystki już spekulują, czy doświadczenia z ostatnich miesięcy znajdą odzwierciedlenie w jej przyszłej twórczości. W końcu wiele największych przebojów gwiazdy powstało właśnie pod wpływem osobistych przeżyć i emocji związanych z relacjami.

Na razie wokalistka nie komentuje rozstania publicznie i skupia się na swojej karierze muzycznej.