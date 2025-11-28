CGM

„Prawdziwa Pani Domu robi kanapki z hajsem”. Hela debiutuje mocnym teledyskiem

Do sieci trafił właśnie klip do pierwszego singla Heli, szerszej publice znanej jako Helena Englert.

2025.11.28

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Klip do utworu „Pani domu” już od pierwszych minut przyciąga uwagę swoją estetyką, ironią i bezkompromisowym przekazem, a sama HELA potwierdza nim, że jej muzyczny projekt nie będzie należał do bezpiecznych ani przewidywalnych.

HELA – artystka bezkompromisowa i świadoma

W swoim debiucie HELA łączy pop, elektronikę i alternatywę, tworząc charakterystyczny dla siebie, odważny styl. „Pani domu” to nie tylko muzyczny singiel – to manifest komentujący seksualizację artystek, stereotypy społeczne oraz presję, jaką odczuwa młode pokolenie kobiet w świecie show-biznesu. Autoironia, przerysowane role oraz przewrotne hasła, takie jak „Prawdziwa Pani Domu robi kanapki z hajsem”, tworzą spójny, mocny komunikat.

Artystka podkreśla, że muzyka jest dla niej przestrzenią wolności i eksperymentu. Nie boi się ryzykować, sięgać po różne gatunki ani konfrontować się z tematami niewygodnymi. Tworzy na własnych zasadach, poszukując równowagi między dorosłością, sztuką a rzeczywistością, w której dorasta jej pokolenie.

HELA podpisała kontrakt z Universal Music

Projekt muzyczny HELI nabiera tempa. 25-letnia artystka oficjalnie dołączyła do Universal Music Polska, podpisując kontrakt z Polydor. Informacja o współpracy została ogłoszona dzień przed premierą singla, co wywołało duże poruszenie zarówno w branży, jak i wśród fanów aktorki.

Wytwórnia zapowiada, że “Pani domu” to dopiero początek, a HELA pracuje nad materiałem na pełny album.

Teledysk do „Pani domu” już dostępny

Wraz z premierą utworu na YouTube pojawił się oficjalny teledysk. Klip, utrzymany w estetyce balansującej między glamourem a ironią, odsłania oblicze Heleny Englert – pewnej siebie, kreatywnej i konsekwentnej wizualnie.

Muzyczne korzenie Heli

Choć dla wielu odbiorców muzyczny debiut może być zaskoczeniem, Ci, którzy obserwują Helenę Englert na TikToku, już od dawna wiedzieli, że artystka śpiewa, improwizuje i eksperymentuje z dźwiękiem. Jej aktywność w social mediach pokazuje, że wejście w świat muzyki to nie chwilowy impuls, lecz przemyślany rozwój artystycznej drogi.

