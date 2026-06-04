Jennifer Lopez ucina spekulacje o romansie z Brettem Goldsteinem. „Ludzie łączą mnie z każdym, z kim pracuję”

Od kilku tygodni w mediach społecznościowych i portalach plotkarskich nie brakowało doniesień na temat rzekomego romansu między Jennifer Lopez a Brettem Goldsteinem. Plotki nasiliły się szczególnie po tym, jak oboje rozpoczęli współpracę przy filmie „Office Romance”. Fani szybko zaczęli doszukiwać się między nimi czegoś więcej niż tylko zawodowej relacji.

Teraz sama gwiazda postanowiła odnieść się do pojawiających się spekulacji i jednoznacznie wyjaśniła, jak wygląda jej relacja z aktorem.

Jennifer Lopez odpowiada na plotki

Podczas jednego z telewizyjnych wywiadów Jennifer Lopez została zapytana wprost o doniesienia dotyczące jej życia uczuciowego. Artystka nie kryła rozbawienia całym zamieszaniem i podkreśliła, że podobne sytuacje towarzyszą jej od wielu lat.

„Nie ma chyba takiej sytuacji, żebym została z kimś zauważona albo z kimś pracowała, a ludzie nie próbowali od razu połączyć mnie z tą osobą”.

Wokalistka zaznaczyła, że zainteresowanie jej życiem prywatnym jest ogromne, a media i internauci często dopisują własne scenariusze do zwykłych zawodowych relacji.

Brett Goldstein podszedł do sprawy z humorem

Sam Brett Goldstein również odniósł się do całej sytuacji. Aktor postanowił zażartować z krążących plotek i podkreślił, że najwyraźniej wystarczy znaleźć się obok Lopez, by stać się bohaterem romantycznych spekulacji.

„Myślę, że tak się dzieje, jeśli tylko stoi się obok niej. Właśnie dlatego przez cały ten czas stałem tak blisko”.

Jego wypowiedź wywołała śmiech zarówno w studiu, jak i wśród fanów komentujących nagranie w mediach społecznościowych.

„Nie spotykamy się”

Prowadząca program nie odpuszczała i ponownie zapytała gwiazdę, czy między nią a Goldsteinem istnieje coś więcej niż przyjaźń oraz współpraca zawodowa. Tym razem odpowiedź była jeszcze bardziej konkretna.

„Nie spotykamy się”.

Słowa Lopez natychmiast potwierdził również Goldstein, rozwiewając wszelkie wątpliwości dotyczące ich relacji.

Skąd wzięły się plotki?

Pogłoski o możliwym romansie pojawiły się po publikacjach zagranicznych mediów, które zwracały uwagę na dobrą atmosferę między gwiazdami podczas pracy nad filmem „Office Romance”. Niektóre źródła sugerowały nawet, że między aktorami można zauważyć wyraźną chemię.

Fani szybko podchwycili temat, a media społecznościowe zapełniły się teoriami na temat nowej miłości Jennifer Lopez. Sama zainteresowana przyznała jednak, że podobne historie pojawiają się regularnie.

„Łączono mnie już z tyloma mężczyznami. W tym roku podobno byłam z Kevinem Costnerem. Było jeszcze kilku innych. Takie rzeczy zdarzają się cały czas. To nie znaczy, że są prawdą”.

Jennifer Lopez skupia się na sobie po rozwodzie

Od czasu zakończenia małżeństwa z Ben Affleck Jennifer Lopez pozostaje jedną z najczęściej obserwowanych gwiazd świata show-biznesu. Każde jej publiczne pojawienie się wywołuje falę spekulacji dotyczących życia prywatnego.

Choć media regularnie przypisują jej nowe związki, artystka daje do zrozumienia, że obecnie koncentruje się przede wszystkim na pracy zawodowej i nowych projektach filmowych oraz muzycznych.

Wszystko wskazuje więc na to, że relacja Jennifer Lopez i Bretta Goldsteina pozostaje wyłącznie zawodowa, a internetowe domysły okazały się kolejnym przykładem tego, jak szybko rodzą się plotki wokół największych gwiazd światowego show-biznesu.