Poważne zmiany w regulaminie Eurowizji 2026: „Musimy chronić uczciwość”

Limit głosów i nowe zabezpieczenia

2025.11.22

Europejska Unia Nadawców (EBU) ogłosiła istotne poprawki w regulaminie Konkursu Piosenki Eurowizji. Zmiany dotyczą zarówno zasad głosowania, jak i organizacji całego wydarzenia. Celem EBU jest zapewnienie uczciwej rywalizacji oraz ochrona konkursu przed potencjalnymi oszustwami.

Eurowizja 2026 odbędzie się w Wiedniu

Przyszłoroczna, 70. edycja Eurowizji zaplanowana jest w Wiedniu. Już teraz konkurs wzbudza duże emocje, m.in. ze względu na protesty mające na celu odsunięcie Izraela od udziału w wydarzeniu. Zaufanie do organizatorów zostało nadwyrężone po ostatniej edycji, gdy wyniki budziły kontrowersje i podejrzenia o ich sfałszowanie.

Limit głosów i nowe zabezpieczenia

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie limitu głosów oddawanych przez jedną osobę. Na jedno konto bankowe lub kartę kredytową przypada maksymalnie 10 głosów, podczas gdy wcześniej było ich dwukrotnie więcej. EBU tłumaczy, że ograniczenie liczby głosów ma zmniejszyć wpływ pojedynczych osób oraz zorganizowanych grup na wyniki konkursu. System głosowania zostanie dodatkowo wzmocniony o nowe zabezpieczenia, które mają skuteczniej wykrywać próby manipulacji wynikami.

Neutralność i różnorodność jury

Dyrektor konkursu, Martin Green, podkreślił znaczenie neutralności i apolityczności Eurowizji:

„Neutralność i integralność Konkursu Piosenki Eurowizji są absolutnie kluczowe dla EBU, członków i widzów. Musimy zawsze chronić jego uczciwość.”

W 2026 roku jury będzie bardziej zróżnicowane pod względem pochodzenia, płci oraz muzycznych doświadczeń, co ma zapewnić obiektywne i sprawiedliwe oceny uczestników.

Nowe zasady promocji uczestników

EBU zmieniło także regulacje dotyczące działań promocyjnych artystów. Ograniczenie intensywnego marketingu, w tym wsparcia ze strony rządów, ma zagwarantować równe szanse wszystkim wykonawcom.

