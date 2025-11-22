CGM

Budda składa hołd klasycznemu numerowi Budki Suflera i pokazuje Warszawę po wybuchu bomby atomowej

Mocna rzecz od Buddy

2025.11.22

Budda składa hołd klasycznemu numerowi Budki Suflera i pokazuje Warszawę po wybuchu bomby atomowej

Budda powraca z nowym utworem „Noc Komety”, w którym składa hołd legendarnemu zespołowi Budka Suflera. Inspiracją dla numeru jest klasyczny utwór Budki Suflera z 1983 roku, śpiewany przez Felicjana Andrzejczaka. Budda podkreśla, że wokale Andrzejczaka są „ponadczasowe”.

Ambitny teledysk – technologia jak w filmach sci-fi

Klip do „Noc Komety” nie przypomina typowego teledysku rapowego. Budda wykorzystał nowoczesne technologie, takie jak:

  • Unreal Engine

  • motion capture znane z produkcji takich jak „Avatar”

  • liczne efekty specjalne, w tym generowane przez sztuczną inteligencję

Artysta zaznacza, że projekt ma charakter autorski i nie był motywowany komercyjnie: „Czy wypuszczenie tego klipu jest jakkolwiek opłacalne? Absolutnie nie. Ale jest dość ambitne i nieoklepane.”

Motyw i przekaz piosenki

W tekście utworu Budda osadza temat konfliktu nuklearnego – to wizja świata, w którym mocarstwa naciskają symboliczny guzik, a rzeczywistość staje się niebezpiecznie napięta. Jednocześnie „Noc Komety” funkcjonuje jako hołd dla rockowej przeszłości i twórczości Budki Suflera.

