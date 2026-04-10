Popkilery 2026: Najważniejsze nagrody hip-hopowe w Polsce rozdane. Triumfuje Żabson

Gala Popkillery 2026 przeszła do historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie polskiego rapu. Ósma edycja prestiżowych nagród przyciągnęła czołowych artystów sceny hip-hopowej, a emocje, niespodzianki i wyjątkowe występy sprawiły, że był to wieczór, o którym będzie się mówić jeszcze długo.
Na scenie pojawili się zarówno uznani raperzy, jak i nowe twarze, które coraz śmielej zaznaczają swoją obecność w branży. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Żabson, Bedoes 2115, OKI oraz Bambi – artyści, którzy w ostatnim czasie dominują na polskiej scenie muzycznej.
Największe gwiazdy i wyjątkowe występy
Podczas gali nie zabrakło spektakularnych występów na żywo. Publiczność mogła zobaczyć m.in. Żabsona, MIÜ z Guralem oraz Kosmę Króla. Każdy z artystów zaprezentował unikalny styl, pokazując różnorodność współczesnego hip-hopu.
Popkillery od lat łączą pokolenia – na jednej scenie spotykają się legendy rapu i młodzi twórcy, którzy dopiero budują swoją pozycję. To właśnie ta mieszanka doświadczenia i świeżości sprawia, że wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem fanów.
Popkillery 2026 – najważniejsze nagrody w Polsce
Tegoroczna gala przyniosła wiele interesujących rozstrzygnięć. W kategorii Album Roku nagrodę gremium zdobył Taco Hemingway za „Latarnie wszędzie dawno zgasły”, natomiast publiczność wyróżniła Żabsona za „Hollywood Smile (+ Xtreme)”.
Dużym wyróżnieniem była także nagroda dla Bedoesa 2115 i Kubiego Producenta za singiel „Kamień z serca”, który zdobył uznanie zarówno krytyków, jak i słuchaczy. Z kolei OKI i Sobel triumfowali w głosowaniu publiczności dzięki utworowi „Szary blok”.
Wyróżnienia specjalne i kategorie przekrojowe
Popkillery to nie tylko nagrody za najpopularniejsze utwory, ale również docenienie wkładu w rozwój kultury hip-hopowej. Złoty Popkiller trafił do Tomasza Kubika, a nagrody „Cegiełki Kultury” otrzymali Kiełpo, Wdowa i Dawid Szynol.
Najlepsze projekty i współprace
W kategorii kooperacji wyróżnił się Żabson, który nagrał utwór „Fakty” wspólnie z OKI, Pezetem, Młodym Westem i god.wifi. Jeszcze większe wrażenie zrobiła międzynarodowa współpraca z Wizem Khalifą przy utworze „Klasyk”.
Nagrody trafiły także do najlepszych projektów wizualnych i wydawniczych, w tym za teledysk roku dla Bedoesa 2115 oraz za okładkę dla Quebonafide.
Pełna lista zwycięzców
Nagrody polskie – gremium i publiczność
Album Roku (Nagroda Gremium): Taco Hemingway – „Latarnie wszędzie dawno zgasły”
Album Roku (Nagroda Publiczności): Żabson – „Hollywood Smile (+ Xtreme)”
Singiel Roku (Nagroda Gremium): Bedoes 2115 & Kubi Producent – „Kamień z serca”
Singiel Roku (Nagroda Publiczności): OKI & Sobel – „Szary blok”
Raper Roku (Nagroda Gremium): Gruby Mielzky
Raper Roku (Nagroda Publiczności): Żabson
Producent Roku: Kubi Producent
Próba Czasu (Album Roku 2015): Quebonafide – „Ezoteryka”
Album 35-lecia: Grammatik – „Światła Miasta”
Odkrycie Roku: Wane
Grupa/Duet Roku: Rów Babicze
Progres Roku: Kosma Król
Trendsetter Roku: Żabson
DJ Roku – Partyrocking/Aktywność: DJ Noz
DJ Roku – Scratch/Turntablism: DJ ChedeRac
Liryczny Raper Roku: Taco Hemingway
Underdog Roku: Frosti
Raperka Roku: Bambi
Złoty Popkiller (Polska): Tomasz Kubik
Nagroda ta jest jednym z najważniejszych wyróżnień podczas gali – trafia do osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju kultury hip-hopowej w Polsce.
Cegiełki Kultury: Kiełpo, Wdowa, Dawid Szynol
Albumy, projekty i współprace
Klasyczny/Trueschoolowy Album Roku:
Gruby Mielzky & The Returners – „To się więcej nie powtórzy”
Alternatywny Album Roku:
Kosma Król & Kania – „Polot”
Newschoolowy Album Roku:
Wane – „Ten sam stan (+Deluxe)”
Kooperacja Roku:
Żabson feat. OKI, Pezet, Młody West, god.wifi – „Fakty”
Międzynarodowa Kooperacja Roku:
Żabson feat. Wiz Khalifa – „Klasyk”
Nagrody specjalne
Najlepszy Kontakt z Fanami: Bedoes 2115
Nagroda #DoWhatMovesYou: Hoshii – Hoshii Sessions
Okładka/Wydanie Roku: Quebonafide – „Północ Południe”
Teledysk Roku: Bedoes 2115 & Kubi Producent – „Kamień z serca”
Nagrody zagraniczne – gremium i publiczność
USA
Złoty Popkiller (Zagraniczny): Hip Hop Kemp Team
To wyróżnienie podkreśla wkład międzynarodowych inicjatyw w rozwój kultury hip-hopowej.
Album Roku USA (Nagroda Gremium): Clipse – „Let God Sort ‘Em Out”
Album Roku USA (Nagroda Publiczności): Playboi Carti – „MUSIC”
Singiel Roku USA (Nagroda Gremium): Clipse – „So Be It”
Singiel Roku USA (Nagroda Publiczności): Playboi Carti – „EVIL J0RDAN”
Raper Roku USA: Playboi Carti
Odkrycie Roku USA: 2hollis
Europa
Album Roku Europa (Nagroda Gremium): Jim Legxacy – „Black British Music”
Album Roku Europa (Nagroda Publiczności): EsDeeKid – „Rebel”
Singiel Roku Europa: EsDeeKid & Rico Ace – „Phantom”
Dlaczego Popkillery są tak ważne?
Popkillery 2026 po raz kolejny pokazały siłę polskiej sceny hip-hopowej. Gala była nie tylko okazją do wręczenia nagród, ale także platformą do promocji nowych talentów i podkreślenia różnorodności rapu.
Dzięki podziałowi na nagrody gremium i publiczności wydarzenie odzwierciedla zarówno opinie ekspertów, jak i głos fanów, co czyni je jednym z najważniejszych wydarzeń w branży muzycznej.