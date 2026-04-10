Popkilery 2026: Najważniejsze nagrody hip-hopowe w Polsce rozdane. Triumfuje Żabson

Gala Popkillery 2026 przeszła do historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie polskiego rapu. Ósma edycja prestiżowych nagród przyciągnęła czołowych artystów sceny hip-hopowej, a emocje, niespodzianki i wyjątkowe występy sprawiły, że był to wieczór, o którym będzie się mówić jeszcze długo.

Na scenie pojawili się zarówno uznani raperzy, jak i nowe twarze, które coraz śmielej zaznaczają swoją obecność w branży. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Żabson, Bedoes 2115, OKI oraz Bambi – artyści, którzy w ostatnim czasie dominują na polskiej scenie muzycznej.

Największe gwiazdy i wyjątkowe występy

Podczas gali nie zabrakło spektakularnych występów na żywo. Publiczność mogła zobaczyć m.in. Żabsona, MIÜ z Guralem oraz Kosmę Króla. Każdy z artystów zaprezentował unikalny styl, pokazując różnorodność współczesnego hip-hopu.

Popkillery od lat łączą pokolenia – na jednej scenie spotykają się legendy rapu i młodzi twórcy, którzy dopiero budują swoją pozycję. To właśnie ta mieszanka doświadczenia i świeżości sprawia, że wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem fanów.