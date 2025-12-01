CGM

POORSTACY nie żyje. Raper miał zaledwie 26 lat

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę rano

2025.12.01

POORSTACY nie żyje. Raper miał zaledwie 26 lat

Amerykański raper POORSTACY (Carlito Milfort) zmarł w wieku 26 lat. Informację potwierdziło biuro koronera Palm Beach County, a szczegóły dotyczące zdarzenia przekazała również policja w Boca Raton. Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę rano. Jak informuje Boca Raton Police Department  jego śmierć została oficjalnie potwierdzona przez lokalnego lekarza sądowego.

Okoliczności śmierci

Pracownik jednego z hoteli w Boca Raton przekazał TMZ, że POORSTACY został w sobotę rano przewieziony do szpitala w związku z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia. Raper był jedyną osobą hospitalizowaną. Z informacji hotelu wynika, że artysta przebywał tam od 10 dni, zameldowany wraz z kobietą i małym dzieckiem. W zdarzeniu nikt inny nie ucierpiał.

Dokładna przyczyna śmierci nie została jeszcze podana. W komentarzach pod ostatnim postem rapera na Instagramie pojawiają się liczne spekulacje fanów dotyczące samobójstwa, jednak nie zostały one potwierdzone przez żadne służby ani rodzinę.

Kim był POORSTACY?

POORSTACY pochodził z Palm Beach na Florydzie. Zasłynął jako artysta łączący emo rap, punk rock i wpływy sceny alternatywnej, tworząc unikatowe brzmienie, które przyciągnęło oddaną grupę fanów.

W jego karierze znalazły się m.in.:

  • udział w ścieżce dźwiękowej do filmu „Bill & Ted Face the Music”, która otrzymała nominację do Grammy,

  • współprace z Travisem Barkerem, perkusistą Blink-182 – artyści nagrali wspólnie trzy utwory, w tym jeden z najbardziej znanych, „Choose Life”.

Jego twórczość była często opisywana jako emocjonalna, szczera i granicząca z estetyką punkową, co wyróżniało go na tle młodej sceny rapowej.

POORSTACY miał tylko 26 lat

Tragiczna wiadomość wstrząsnęła fanami oraz społecznością alternatywnego rapu. W sieci pojawiają się kondolencje od słuchaczy, współpracowników i artystów, którzy podkreślają unikalny styl i duży wpływ, jaki POORSTACY zdążył wywrzeć mimo krótkiej kariery.

RIP POORSTACY (1999–2025).

