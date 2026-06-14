Chaka Khan i Kelly Rowland uhonorowane na Black Women in Music

Chaka Khan oraz Kelly Rowland znalazły się w gronie artystek wyróżnionych podczas drugiej edycji gali Black Women in Music 2026. Wydarzenie odbyło się w Los Angeles i miało na celu uhonorowanie kobiet, które odgrywają kluczową rolę w ochronie i rozwoju przemysłu muzycznego.

Black Women in Music 2026 – święto siły i dorobku artystek

Gala Black Women in Music to wydarzenie celebrujące wkład czarnoskórych kobiet w branżę muzyczną. Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa skupia się na docenieniu ich pracy, wpływu oraz roli w kształtowaniu współczesnej kultury muzycznej.

Podczas tegorocznej edycji wyróżniono nie tylko artystki, ale również osoby związane z produkcją, choreografią i zarządzaniem w przemyśle muzycznym.

Chaka Khan: „Odkryłyśmy piękno w sobie nawzajem”

Jedną z głównych bohaterek wieczoru była Chaka Khan, która podczas przemówienia podkreśliła znaczenie wspólnoty i wzajemnego wsparcia w środowisku muzycznym.

„Myślę, że czarne kobiety w końcu odnalazły piękno w sobie i w sobie nawzajem” – powiedziała artystka.

Jej wypowiedź spotkała się z dużym aplauzem publiczności i stała się jednym z najbardziej poruszających momentów gali.

Kelly Rowland uhonorowana przez rodzinę

Kelly Rowland odebrała swoją nagrodę w wyjątkowy sposób – statuetkę wręczyła jej matka, Tina Knowles. W emocjonalnym przemówieniu podkreśliła nie tylko jej osiągnięcia artystyczne, ale również rolę w życiu prywatnym.

„Kelly, jesteś rzadkim klejnotem. Jesteś gwiazdą w każdym znaczeniu tego słowa” – mówiła Tina Knowles.

Podkreśliła również, że Rowland jest wzorem jako matka, żona, siostra i przyjaciółka.

Wyróżnienia dla kluczowych postaci branży

Oprócz Chaki Khan i Kelly Rowland, nagrodzono również inne osoby związane z muzyką i produkcją:

choreografkę Fatimę Robinson

menedżerkę muzyczną Natina Nimene

redaktorkę Billboard Gail Mitchell

Ebonie Smith z Gender Amplified

Wydarzenie zostało wyprodukowane przez Connie Orlando z BET, która podkreśliła znaczenie solidarności i budowania trwałego dziedzictwa kobiet w muzyce.

Występy i atmosfera gali

Podczas wieczoru nie zabrakło również części artystycznej. Na scenie wystąpili Chanté Moore, David Michael Wyatt oraz skrzypaczka Yuli. Galę poprowadziła komiczka Zainab Johnson.

Wydarzenie miało nie tylko charakter celebracyjny, ale również społeczny – organizatorzy podkreślali znaczenie wsparcia, ochrony i wzmacniania pozycji czarnoskórych kobiet w przemyśle muzycznym.

Silny przekaz i celebracja dorobku

Black Women in Music 2026 po raz kolejny stało się przestrzenią do docenienia wkładu kobiet w rozwój globalnej sceny muzycznej. Zarówno Chaka Khan, jak i Kelly Rowland, zostały uhonorowane za wieloletnią pracę i wpływ na kulturę.