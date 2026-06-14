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Diddy oskarżony o napaść na nieletnią w Nowym Jorku

Nowy pozew przeciwko raperowi

2026.06.14

opublikował:

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Diddy, ponownie znalazł się w centrum poważnych zarzutów. W Nowym Jorku złożono przeciwko niemu nowy pozew, w którym anonimowa kobieta oskarża muzycznego magnata o napaść seksualną na osobę nieletnią.

Nowe zarzuty w sprawie z 2000 roku

Według treści pozwu, kobieta występująca jako Jane Doe twierdzi, że do zdarzenia miało dojść w 2000 roku na terenie Dolnego Manhattanu. Jak wynika z dokumentów sądowych, miała mieć wówczas 16 lat.

W pozwie opisano, że Combs oraz dwaj inni mężczyźni mieli zaczepić ją, gdy wracała pieszo do domu. Początkowo miała odmówić propozycji podwiezienia, jednak ostatecznie zgodziła się wsiąść do samochodu, zakładając, że zostanie odwieziona w pobliże miejsca zamieszkania.

Zarzuty dotyczące podania substancji i napaści

W dokumentach sądowych pojawia się również twierdzenie, że w trakcie jazdy Diddy miał podać jej napój, po którym zaczęła tracić świadomość i nie była w stanie się bronić.

Według pozwu kobieta miała zostać przewieziona do innej lokalizacji, gdzie doszło do napaści seksualnej, po czym miała zostać pozostawiona w budynku, w którym mieszkała.

W sprawie jako pozwane strony wymieniono także powiązane z artystą firmy, w tym Bad Boy Entertainment oraz Bad Boy Records.

Kolejne postępowanie w krótkim czasie

To już drugi pozew dotyczący podobnych zarzutów w ciągu kilku dni. Wcześniej w Los Angeles złożono osobną sprawę, również dotyczącą rzekomego wykorzystania nieletniej podczas wydarzenia branżowego w 2007 roku.

Przedstawiciel Diddy’ego stanowczo zaprzecza wszystkim oskarżeniom, określając je jako bezpodstawne i mające charakter finansowy.

Sprawa w toku

Pozew został złożony na podstawie nowojorskiej ustawy o przemocy motywowanej płcią. Według strony powodowej sprawa mieści się w obowiązującym oknie czasowym umożliwiającym dochodzenie roszczeń.

Na ten moment są to jedynie zarzuty, a sprawa będzie rozpatrywana przez sąd.

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