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RAYE zapowiada trzeci album i przestrzega: „Nie umawiajcie się z raperami”

Intymny koncert RAYE w Blue Note

2026.06.14

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Raye Opener 020725 foto @piotr_tarasewicz - @cgmpl-7

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

RAYE, jedna z najważniejszych artystek niezależnej sceny muzycznej, podczas koncertu Billboard Indie Live w nowojorskim Blue Note Jazz Club podzieliła się nie tylko muzycznymi planami, ale też zaskakującą radą życiową. W trakcie występu ujawniła tytuł swojego trzeciego albumu i w żartobliwy, ale stanowczy sposób skomentowała swoje doświadczenia z mężczyznami.

Intymny koncert RAYE w Blue Note

Występ odbył się w kameralnym klubie Blue Note w Nowym Jorku, w ramach wydarzenia Billboard Indie Live. RAYE zaprezentowała repertuar łączący jazz, neo-soul i utwory z jej wcześniejszych wydawnictw, w tym debiutanckiego albumu oraz krążka „This Music May Contain Hope”.

Artystka wielokrotnie improwizowała i zmieniała setlistę na bieżąco, co tylko podkreśliło jej swobodę sceniczną i jazzowe podejście do muzyki.

Jazz, improwizacja i nowe aranżacje

Podczas koncertu RAYE sięgnęła po różnorodny materiał – od klasycznych inspiracji jazzowych po własne hity w nowych aranżacjach. Wśród wykonanych utworów znalazły się m.in. „Cry Me a River”, „Escapism” w neo-soulowej wersji oraz „Worth It”.

Nie zabrakło też premierowego wykonania nowego utworu „Happier Times Ahead”, który po raz pierwszy zabrzmiał na żywo właśnie podczas tego wydarzenia.

RAYE o trzecim albumie: „And Then She Falls in Love”

Największą niespodzianką wieczoru była zapowiedź trzeciego albumu artystki. RAYE zdradziła, że płyta będzie nosić tytuł „And Then She Falls in Love”.

Jednocześnie zaznaczyła, że nie zamierza jeszcze pracować nad materiałem, dopóki nie przeżyje nowej historii miłosnej w prawdziwym życiu.

„Odmawiam napisania choćby jednej piosenki, dopóki naprawdę się nie zakocham”.

Artystka dodała, że chce odejść od narracji o nieudanych relacjach i stworzyć bardziej pozytywny rozdział w swojej twórczości.

Mocne słowa i dystans do przeszłości

W trakcie koncertu RAYE pozwoliła sobie również na żartobliwy komentarz dotyczący życia uczuciowego i doświadczeń z przeszłości.

„Tylko nie umawiajcie się z raperami.”

Jak sama przyznała, była to bardziej autoironiczna refleksja niż poważne ostrzeżenie, podsumowująca jej wcześniejsze wybory i emocjonalne doświadczenia.

 

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Artystka nagrodzona i w centrum niezależnej sceny

Wydarzenie w Blue Note odbyło się tuż po tym, jak RAYE odebrała Indie Spirit Award podczas Billboard Indie Power Players 2026. W swoim przemówieniu podkreślała znaczenie niezależności w muzyce oraz zachęcała artystów do odważnego podążania własną drogą.

Jej występ w Nowym Jorku tylko potwierdził, że obecnie należy do grona najbardziej wpływowych i kreatywnych artystek nowej generacji.

Tracklista koncertu RAYE

  • „Suzanne”
  • „Goodbye Henry”
  • „Cry Me a River”
  • „Escapism”
  • „Worth It”
  • „Happier Times Ahead”

 

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