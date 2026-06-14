Cassie oskarża Claytona Howarda o groźby i nękanie w nowym wniosku sądowym

Cassie Ventura ponownie znalazła się w centrum medialnego zainteresowania w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi. W najnowszych dokumentach prawnych piosenkarka oskarża Claytona Howarda o groźby i nękanie, domagając się od sądu ograniczenia jego wypowiedzi na jej temat.

Cassie chce ochrony przed byłym eskortem

Według doniesień medialnych Cassie złożyła wniosek do sądu, w którym domaga się zakazu kontaktowania się z nią przez Claytona Howarda oraz powstrzymania go przed publicznym komentowaniem sprawy.

Howard, który wcześniej pozwał zarówno Cassie, jak i Seana „Diddy’ego” Combsa, twierdzi, że był uczestnikiem wydarzeń opisanych w jego pozwie, a także oskarża piosenkarkę o różne działania związane z jego relacją z parą.

Spór eskaluje w mediach społecznościowych

W ostatnim czasie Clayton Howard opublikował nagrania, w których kierował wobec Cassie ostre i wulgarne wypowiedzi, twierdząc, że padł ofiarą jej działań i kampanii wymierzonej przeciwko niemu.

W odpowiedzi zespół prawny Cassie uznał część tych wypowiedzi za groźby i próbę zastraszania, wskazując, że mogą one stanowić realne zagrożenie.

Kontrowersyjne wypowiedzi Howarda

W przytoczonych materiałach Howard miał kierować wobec Cassie agresywne i obraźliwe komentarze, co jej prawnicy określają jako element kampanii nękania i podważania jej wiarygodności.

Według ich stanowiska działania te mają na celu wywieranie presji i zastraszenie piosenkarki w trakcie trwających postępowań sądowych.

Tło sprawy Diddy – Cassie

Sprawa Howarda jest powiązana z szerszym kontekstem wieloletniej relacji Cassie Ventura i Seana „Diddy’ego” Combsa, która od dłuższego czasu pozostaje przedmiotem postępowań prawnych i medialnych doniesień.

Howard twierdzi, że był częścią wydarzeń związanych z tą relacją, co doprowadziło do złożenia przez niego pozwu przeciwko obu stronom.

Postępowanie sądowe w toku

Na ten moment sąd rozpatruje wnioski dotyczące ochrony Cassie oraz dalszego postępowania w sprawie. Jej prawnicy domagają się ograniczenia wypowiedzi Howarda oraz zakazu kontaktu z artystką.

Sprawa pozostaje w toku i będzie dalej analizowana przez wymiar sprawiedliwości.