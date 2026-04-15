Pezet numerem jeden na Spotify w Polsce

Legendarny zawodnik w znakomitej formie

2026.04.15

Foto: @piotr_tarasewicz

Pezet właśnie osiągnął pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych artystów w Polsce na platformie Spotify pod względem liczby miesięcznych słuchaczy (3 108 249). To jeden z najmocniejszych wyników w jego karierze i wyraźne potwierdzenie rosnącej popularności jego twórczości na krajowej scenie hip-hopowej.

„Fantazje” hitem numer 1 w Polsce

Ogromny wpływ na sukces artysty ma utwór „Fantazje”, w którym Pezet występuje wspólnie z MIÜ oraz Bedoes 2115.

Singiel od kilku tygodni utrzymuje się na pozycji najczęściej słuchanego utworu w Polsce, dominując w rankingach streamingowych. Równie dużą popularnością cieszą się inne numery:

  • „Plan B”
  • „Obejmuję noce”

Oba utwory regularnie trafiają do czołówki zestawień Spotify, umacniając pozycję rapera.

„Trasa Popularna” i promocja albumu „Muzyka Popularna”

Sukces streamingowy zbiega się z intensywnym okresem koncertowym. Artysta promuje album Muzyka Popularna w ramach trasy „Trasa Popularna”, która obejmuje przekrojowy repertuar z różnych etapów jego kariery.

Jak podkreśla sam Pezet, koncerty mają charakter retrospektywny – publiczność może usłyszeć zarówno starsze utwory, jak i najnowsze produkcje, co tworzy spójną opowieść o jego muzycznej drodze.

Finał trasy w Warszawie – wyprzedane bilety

Po udanych koncertach w:

  • Katowice
  • Gdańsk

nadchodzi wielki finał trasy. Już 25 kwietnia w hali COS Torwar w Warszawa odbędzie się ostatni koncert w ramach tournée.

Organizatorzy podkreślają, że bilety na wydarzenie zostały wyprzedane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, co tylko potwierdza skalę zainteresowania.

Dodatkowa pula biletów – ostatnia szansa dla fanów

W odpowiedzi na ogromny popyt, uruchomiono dodatkową, mocno ograniczoną pulę wejściówek, która trafiła do sprzedaży dziś o godzinie 12:00 na platformie Going. To prawdopodobnie ostatnia okazja, aby zobaczyć artystę na żywo podczas tej trasy.

