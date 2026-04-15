Pezet numerem jeden na Spotify w Polsce

Foto: @piotr_tarasewicz
Pezet właśnie osiągnął pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych artystów w Polsce na platformie Spotify pod względem liczby miesięcznych słuchaczy (3 108 249). To jeden z najmocniejszych wyników w jego karierze i wyraźne potwierdzenie rosnącej popularności jego twórczości na krajowej scenie hip-hopowej.
„Fantazje” hitem numer 1 w Polsce
Ogromny wpływ na sukces artysty ma utwór „Fantazje”, w którym Pezet występuje wspólnie z MIÜ oraz Bedoes 2115.
Singiel od kilku tygodni utrzymuje się na pozycji najczęściej słuchanego utworu w Polsce, dominując w rankingach streamingowych. Równie dużą popularnością cieszą się inne numery:
- „Plan B”
- „Obejmuję noce”
Oba utwory regularnie trafiają do czołówki zestawień Spotify, umacniając pozycję rapera.
„Trasa Popularna” i promocja albumu „Muzyka Popularna”
Sukces streamingowy zbiega się z intensywnym okresem koncertowym. Artysta promuje album Muzyka Popularna w ramach trasy „Trasa Popularna”, która obejmuje przekrojowy repertuar z różnych etapów jego kariery.
Jak podkreśla sam Pezet, koncerty mają charakter retrospektywny – publiczność może usłyszeć zarówno starsze utwory, jak i najnowsze produkcje, co tworzy spójną opowieść o jego muzycznej drodze.
Finał trasy w Warszawie – wyprzedane bilety
Po udanych koncertach w:
- Katowice
- Gdańsk
nadchodzi wielki finał trasy. Już 25 kwietnia w hali COS Torwar w Warszawa odbędzie się ostatni koncert w ramach tournée.
Organizatorzy podkreślają, że bilety na wydarzenie zostały wyprzedane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, co tylko potwierdza skalę zainteresowania.
Dodatkowa pula biletów – ostatnia szansa dla fanów
W odpowiedzi na ogromny popyt, uruchomiono dodatkową, mocno ograniczoną pulę wejściówek, która trafiła do sprzedaży dziś o godzinie 12:00 na platformie Going. To prawdopodobnie ostatnia okazja, aby zobaczyć artystę na żywo podczas tej trasy.