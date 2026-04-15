CGM

Kanye West zagra w Polsce? Koncert na Stadionie Śląskim jeszcze w czerwcu

Czy spektakularne show najbardziej znienawidzonego rapera na świecie dojdzie do skutku w Polsce?

2026.04.15

opublikował:

fot. mat. pras.

Jak podaje Czwórka, Kanye West ma wystapić w Polsce. Koncert zaplanowano na 19 czerwca.

Stadion Śląski miejscem wielkiego wydarzenia

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, koncert miałby odbyć się na Stadionie Śląskim – jednym z największych obiektów koncertowych w kraju. Wydarzenie zaplanowano na 19 czerwca 2026 roku i już teraz określane jest jako jedno z największych muzycznych wydarzeń roku.

Organizator i bilety

Według informacji opublikowanych przez glamrap organizatorem koncertu jest ekipa HAŁAS!, a bilety mają trafić do oficjalnej sprzedaży 20 kwietnia. Przedsprzedaż ma ruszyć 15 kwietnia.

Powrót po latach przerwy

Dla Kanye West byłby to pierwszy koncert w Polsce od ponad dekady. Artysta występował wcześniej m.in. Coke Live Festival w Krakowie w 2011 roku.

Od tamtego czasu jego obecność w Polsce była jedynie przedmiotem plotek, które nigdy nie znalazły potwierdzenia — aż do teraz.

Nowy etap kariery i trasa koncertowa

Planowany występ wpisuje się w europejską trasę koncertową artysty, związaną z jego najnowszym projektem muzycznym „Bully”. Trasa miała obejmować m.in. Wielką Brytanię, ale tam rząd zablokował wjaz Ye do kraju, co było powodem odwołania Wireless Festiwalu. Podobny pomysł na zablokowanie występu kontrowersyjnego rapera ma Francja.

Czy koncert na pewno się odbędzie?

Mimo pojawienia się konkretnych informacji dotyczących daty i miejsca, wydarzenie wciąż nie jest w pełni pewne. Kanye West znany jest z nieprzewidywalnych decyzji, a w przeszłości zdarzało się, że jego koncerty były odwoływane lub zmieniane w ostatniej chwili.

Tagi


