Patrycja Markowska pokazała się z ojcem. Wspólny świąteczny jam na balkonie

Rodzinne święta i wspólne muzykowanie

2026.04.06

Patrycja Markowska podzieliła się z fanami wyjątkowym nagraniem, na którym występuje razem ze swoim ojcem – Grzegorz Markowski, legendarnym wokalistą zespołu Perfect. Wideo szybko wzbudziło duże zainteresowanie wśród internautów, ponieważ artysta od kilku lat nie pojawia się publicznie.

Tegoroczne Święta Wielkanocne rodzina Markowskich spędziła w Hiszpanii. Z tej okazji Patrycja Markowska opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym wspólnie z ojcem oddają się muzycznej pasji.

Na filmie wokalistka śpiewa, a Grzegorz Markowski akompaniuje jej na gitarze. Artystka podpisała nagranie słowami:

„Takie rodzinne świąteczne jam-owanie smakuje mi zawsze wyjątkowo”, podkreślając, jak ważne są dla niej takie chwile.

Grzegorz Markowski po zakończeniu kariery

Grzegorz Markowski zakończył karierę sceniczną w 2021 roku. Powodem tej decyzji była pogarszająca się kondycja zdrowotna, która uniemożliwiała mu dalsze występy na wysokim poziomie. Od tego czasu artysta praktycznie wycofał się z życia publicznego i nie udziela się medialnie.

Informacje na temat jego zdrowia i codziennego życia przekazuje głównie córka. Jak wielokrotnie podkreślała Patrycja Markowska, jej ojciec dobrze odnalazł się na emeryturze i ceni sobie spokój oraz prywatność.

