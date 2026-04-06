Kolejni sponsorzy wycofują się z Wireless Festival 2026 przez Kanye Westa

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl
Kontrowersje wokół Ye nabierają rozpędu. Po decyzji Pepsi o wycofaniu się ze sponsoringu londyńskiego Wireless Festival, podobny krok podjął kolejny gigant – Diageo. Choć firma nie wskazała oficjalnie powodów swojej decyzji, jej timing wywołał falę spekulacji i komentarzy.
Diageo rezygnuje ze współpracy – rosnący kryzys wizerunkowy festiwalu
Diageo, globalny lider branży alkoholowej, ogłosił wycofanie się z Wireless Festival krótko po tym, jak Ye został ogłoszony główną gwiazdą wydarzenia. Brak oficjalnego powiązania decyzji z artystą nie powstrzymał opinii publicznej przed łączeniem faktów.
To już drugi duży sponsor, który opuszcza festiwal, co może mieć poważne konsekwencje finansowe i wizerunkowe dla organizatorów. Wireless Festival, jeden z najważniejszych festiwali rapu i R&B w Wielkiej Brytanii, znalazł się w centrum medialnej burzy.
Pepsi jako pierwszy sponsor wycofał się z Wireless Festival
Wcześniej Pepsi oficjalnie potwierdziła, że rezygnuje ze sponsoringu wydarzenia po ogłoszeniu udziału Kanye Westa. Decyzja była bezpośrednio związana z negatywną reakcją opinii publicznej w Wielkiej Brytanii.
Wycofanie się dwóch dużych sponsorów w krótkim czasie pokazuje, jak ogromny wpływ na współpracę biznesową mogą mieć kontrowersje związane z artystami.
Reakcje polityczne i społeczne w Wielkiej Brytanii
Sprawa szybko wyszła poza świat muzyki. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer określił udział Ye w festiwalu jako „głęboko niepokojący”, odnosząc się do jego wcześniejszych antysemickich wypowiedzi.
Wypowiedzi polityków oraz rosnąca presja społeczna sprawiły, że temat obecności Kanye Westa na festiwalu stał się jednym z najgłośniejszych w brytyjskich mediach. Wiele organizacji i komentatorów podkreśla, że platformy publiczne nie powinny promować osób związanych z mową nienawiści.
Kontrowersje wokół Kanye Westa wciąż wpływają na jego karierę
Kanye West od kilku lat znajduje się w centrum licznych skandali. Jego antysemickie komentarze, kontrowersyjne wypowiedzi oraz działania medialne doprowadziły wcześniej do zakończenia współprac z wieloma markami.
Mimo że artysta publicznie przeprosił za swoje zachowanie, jego wizerunek nadal budzi ogromne emocje. Każda jego aktywność – w tym koncerty czy występy festiwalowe – spotyka się z intensywną reakcją opinii publicznej i partnerów biznesowych.
Czy Kanye West wystąpi na Wireless Festival?
Na ten moment nie wiadomo, czy rosnąca presja oraz wycofywanie się sponsorów wpłyną na decyzję dotyczącą występu Ye na Wireless Festival. Organizatorzy wydarzenia mogą być zmuszeni do podjęcia działań mających na celu ograniczenie strat wizerunkowych.
Jedno jest pewne – sytuacja wokół festiwalu pokazuje, jak duże znaczenie mają dziś wartości społeczne i reputacja artystów w kontekście współpracy z globalnymi markami.