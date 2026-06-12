Roksana Węgiel o trudnych początkach kariery. „Zarabiał na mnie każdy dookoła mnie, tylko nie ja”

Roksana Węgiel należy dziś do grona najpopularniejszych młodych artystek w Polsce. Jej koncerty przyciągają tłumy fanów, kolejne projekty muzyczne cieszą się dużym zainteresowaniem, a sama wokalistka regularnie pojawia się w mediach i realizuje nowe przedsięwzięcia zawodowe.

Mimo obecnej pozycji na rynku muzycznym, początki jej kariery nie były jednak tak kolorowe, jak mogłoby się wydawać. W jednym z ostatnich wywiadów piosenkarka wróciła wspomnieniami do pierwszych lat działalności i opowiedziała o sytuacjach, które do dziś pozostają dla niej ważną lekcją.

„Byłam zbyt naiwna”

Roksana Węgiel przyznała, że jako młoda artystka nie przywiązywała dużej wagi do kwestii finansowych. Skupiała się przede wszystkim na muzyce, koncertach i rozwoju kariery, przez co nie zawsze kontrolowała sprawy związane z zarobkami.

Jak sama podkreśliła:

„Mnie bardzo dużo osób oszukiwało, właśnie dlatego, że jestem zbyt naiwna i dla mnie te pieniądze nie miały żadnego znaczenia”.

Wokalistka zaznaczyła, że przez długi czas nie zdawała sobie sprawy ze skali problemu i dopiero z perspektywy czasu dostrzegła, że część współpracowników nie działała w jej najlepszym interesie.

Koncerty, które nie przynosiły zysków

Najbardziej zaskakujące okazały się słowa dotyczące początkowych zarobków z występów scenicznych. Choć publiczność mogła zakładać, że młoda gwiazda od początku świetnie zarabiała, rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej.

„Kiedyś z koncertów prawie nic nie zarabiałam, a wręcz dopłacałam, taka byłam naiwna. Nic z tego nie miałam praktycznie”.

To wyznanie pokazuje, jak trudne bywają początki kariery w branży muzycznej, szczególnie dla bardzo młodych artystów, którzy dopiero uczą się zasad funkcjonowania rynku.

„Ludzie mnie skrupulatnie oszukiwali”

Roksana nie ukrywa, że dziś patrzy na tamte wydarzenia znacznie bardziej świadomie. Choć nie chce wracać do dawnych konfliktów ani wskazywać konkretnych osób, przyznaje, że była wykorzystywana finansowo.

„Nie chcę tego rozpamiętywać, nie mam żalu do tamtych lat, sytuacji, ale wiem, że ludzie mnie skrupulatnie oszukiwali”.

Jednocześnie podkreśla, że doświadczenia te pozwoliły jej wyciągnąć ważne wnioski i nauczyły większej ostrożności w relacjach zawodowych.

Ile dziś zarabia Roksana Węgiel?

Obecnie sytuacja artystki wygląda zupełnie inaczej. Roksana Węgiel jest jedną z najbardziej rozchwytywanych wokalistek młodego pokolenia, a jej koncerty należą do najchętniej zamawianych wydarzeń muzycznych w Polsce.

Jak wyjaśnia sama wokalistka, wysokie stawki za występy wynikają przede wszystkim z kosztów organizacyjnych i jakości przygotowywanych koncertów.

„Biorę tyle, żeby mi na wszystko wystarczyło, np. opłacenie całego bandu, bo gram koncerty z muzykami. To są duże koszty. Trzeba opłacić całą ekipę, a chcę, żeby te koncerty były jak najbardziej dopracowane”.

Artystka podkreśla, że zależy jej na graniu muzyki na żywo i inwestowaniu w profesjonalną oprawę koncertów, co wiąże się z dużymi wydatkami.

Wsparcie najbliższych dało jej stabilizację

W rozmowie Roksana zaznaczyła również, że obecnie współpracuje z ludźmi, którym ufa i którzy dbają o jej interesy. Dzięki temu może skupić się na rozwoju artystycznym bez obaw o kwestie organizacyjne i finansowe.

Szczególną rolę w jej życiu zawodowym odgrywa dziś mąż, Kevin Mglej, który pełni funkcję jej menedżera.

Wokalistka podkreśla, że obecny etap kariery daje jej poczucie bezpieczeństwa i pozwala realizować ambitne plany muzyczne.

„Teraz jest wspaniale”

Choć początki kariery były trudne, dziś Roksana Węgiel mówi o swojej sytuacji z dużym optymizmem.

„Nie mogę powiedzieć, że nie zarabiam, bo zarabiam i jestem naprawdę szczęśliwa”.

Jednocześnie przypomina, że sukces, który dziś widzą fani, nie pojawił się z dnia na dzień.

„Przez długi czas nie było jednak tak, jak się ludziom wydawało. Teraz jest wspaniale, oczywiście, ale były lata, kiedy zarabiał każdy dookoła mnie, tylko nie ja”.

To szczere wyznanie pokazuje mniej znaną stronę show-biznesu i przypomina, że za sukcesem wielu artystów stoją nie tylko talent i ciężka praca, ale również trudne doświadczenia oraz konieczność walki o własne interesy.

Trudna lekcja, która zaprocentowała

Historia Roksany Węgiel jest przykładem tego, jak ważna w branży muzycznej jest świadomość biznesowa i odpowiedni dobór współpracowników. Choć wokalistka przyznaje, że była zbyt ufna, dziś może mówić o stabilizacji zawodowej i finansowej.

Zdobyte doświadczenia sprawiły, że młoda gwiazda lepiej rozumie realia rynku muzycznego i potrafi skuteczniej dbać o własną karierę. Dzięki temu może koncentrować się na tym, co dla niej najważniejsze – tworzeniu muzyki i rozwijaniu relacji z fanami.