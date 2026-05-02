Paluch: „Od zajeb*nia hitów, bez disco polo featów. Inwestowałem w peaku, dzisiaj nie muszę się błaźnić”

Paluch wraca z kolejnym singlem zapowiadającym nadchodzący album „PCC 3.0”, tworzony wspólnie z producentem Chris Carson. Nowy utwór zatytułowany „Dostosowany” to drugi singiel promujący krążek, który ma ukazać się 5 czerwca 2026 roku.

Raper ponownie podkreśla swoją niezależność i konsekwencję artystyczną, nie szczędząc mocnych słów na temat obecnych trendów w muzyce.

Mocny przekaz Palucha – krytyka i pewność siebie

W zapowiedzi singla Paluch nie gryzie się w język:

„Od zajebania hitów, bez disco polo featów. Inwestowałem w peaku, dzisiaj nie muszę się błaźnić”

To kolejny raz, kiedy raper jasno zaznacza swoją pozycję na scenie i dystans do komercyjnych kolaboracji. Jego przekaz wpisuje się w konsekwentnie budowany wizerunek artysty, który stawia na autentyczność i własną drogę.

„PCC 3.0” – trzeci rozdział współpracy Palucha i Chrisa Carsona

Album „PCC 3.0” to trzeci wspólny projekt Paluch i Chris Carson. Krążek stanowi kontynuację serii „PCC”, w tym wcześniejszego „PCC 2.5”, który w całości opierał się na brzmieniach inspirowanych Memphis.

Nowy projekt zawiera 14 starannie wyselekcjonowanych utworów, które łączą różne pokolenia polskiej sceny rapowej.

Pokoleniowy przekrój polskiego rapu

Na albumie pojawią się zarówno uznane legendy, jak i młodsze pokolenie artystów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi:

Wilku WDZ

Włodi

René

Tak szeroki dobór gości sprawia, że „PCC 3.0” ma być nie tylko projektem muzycznym, ale także symbolicznym przekrojem polskiej sceny hip-hopowej.

Międzynarodowy poziom produkcji

Na albumie pojawi się również gościnny udział amerykańskiego rapera Project Pat, znanego z kultowych produkcji związanych z Three 6 Mafia.

Za warstwę skreczy odpowiada natomiast wielokrotny mistrz świata turntablismu DJ Eprom, co dodatkowo podnosi poziom muzycznej produkcji całego projektu.

„PCC 3.0” – podsumowanie 20 lat kariery Palucha

Nadchodzący album ma być również symbolicznym zwieńczeniem 20 lat działalności Paluch na scenie muzycznej. To projekt dopracowany w każdym detalu, który ma łączyć doświadczenie, nowe brzmienia i różne pokolenia artystów.

Premiera zaplanowana jest na 5 czerwca 2026 roku, a preorder dostępny jest wyłącznie na Borshop.pl. Wysyłka płyt odbędzie się na przełomie 3 i 4 czerwca.