CGM

Łatwogang spotkał się z międzynarodową legendą piłki nożnej. Piłkarz przeznaczył na aukcję niesamowitą nagrodę

Łatwogang nie zwalnia tempa

2026.05.02

opublikował:

latwogang yt

Akcja charytatywna organizowana przez Łatwoganga i Bedoesa, nabiera coraz większego rozgłosu – i to nie tylko w Polsce. To, co zaczęło się jako ambitny stream internetowy, przerodziło się w jedną z największych inicjatyw dobroczynnych ostatnich lat. Kulminacyjnym momentem okazało się spotkanie z legendą światowego futbolu – Thierry Henry.

Rekordowa zbiórka na rzecz fundacji Cancer Fighters

9-dniowy stream charytatywny Łatwoganga miał początkowo na celu zebranie 500 tysięcy złotych dla Cancer Fighters. Rzeczywistość przerosła jednak wszelkie oczekiwania – finalna kwota przekroczyła aż 282 miliony złotych.

Do sukcesu przyczyniło się ogromne zaangażowanie społeczności internetowej, wsparcie celebrytów oraz współpraca z dużymi markami. Widzowie śledzili transmisję na żywo, dopingując influencera, który z emocjami relacjonował rosnącą sumę wpłat.

Międzynarodowe wsparcie – Thierry Henry dołącza do akcji

Popularność akcji sprawiła, że dotarła ona również poza granice Polski. Jednym z najbardziej zaskakujących momentów jesr spotkanie Łatwoganga z Thierrym Henrym – byłym zawodnikiem Arsenal F.C. oraz ikoną światowego futbolu.

Henry, poruszony skalą przedsięwzięcia i jego celem, zdecydował się aktywnie wesprzeć zbiórkę. To wydarzenie pokazuje, że inicjatywy internetowe mogą mieć realny wpływ i przyciągać uwagę największych gwiazd.

Co Thierry Henry przekazał na aukcję?

Legendarny piłkarz przekazał na licytację wyjątkową nagrodę – możliwość wspólnego obejrzenia meczu na stadionie Arsenalu w kolejnym sezonie. Zwycięzca aukcji będzie mógł zabrać ze sobą aż trzy osoby towarzyszące, co czyni tę ofertę niezwykle atrakcyjną dla fanów piłki nożnej.

Taka forma wsparcia nie tylko zwiększa wartość zbiórki, ale także buduje globalne zainteresowanie akcją.

Łatwogang nie zwalnia tempa

Mimo ogromnego sukcesu, Łatwogang nie zamierza spoczywać na laurach. Influencer zapowiedział chwilową przerwę od internetu, jednak jego działania pokazują, że nadal aktywnie wspiera inicjatywy charytatywne.

Warto również wspomnieć, że zrzekł się dochodów ze sprzedaży swojego napoju, który wkrótce trafi do sklepów – kolejny gest potwierdzający jego zaangażowanie w pomoc potrzebującym.

Fenomen internetowej solidarności

Historia Łatwoganga to przykład siły społeczności online. Setki tysięcy ludzi połączyło się wokół jednego celu, pokazując, że internet może być potężnym narzędziem zmiany społecznej.

Współpraca z takimi postaciami jak Thierry Henry tylko podkreśla rangę wydarzenia i otwiera drzwi do kolejnych międzynarodowych inicjatyw.

Tagi


