Nowy singiel wydany w 10. rocznicę śmierci Prince'a.

Nowy utwór zapowiada projekt z niepublikowanymi nagraniami artysty

2026.04.22

Prince

W rocznicę śmierci Prince’a opublikowano nowy singiel With This Tear. Piosenka pojawiła się dokładnie 10 lat po śmierci artysty i ma być pierwszym zwiastunem większego projektu opartego na jego archiwalnych nagraniach.

„With This Tear” – nowy singiel z archiwum Prince’a

Utwór został nagrany w 1991 roku w studiu Paisley Park, a teraz trafił do słuchaczy w nowej, zremiksowanej wersji. Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie, Prince był autorem, producentem i wykonawcą całego materiału.

Piosenka ma formę nastrojowej ballady fortepianowej. Co ciekawe, utwór był wcześniej znany w wersji wykonanej przez Céline Dion, jednak teraz po raz pierwszy udostępniono oryginalne nagranie Prince’a.

Reakcja Céline Dion

Céline Dion odniosła się do premiery, podkreślając emocjonalny wymiar utworu i jego znaczenie w jej karierze. Wokalistka zaznaczyła, że oryginalna wersja Prince’a ma dla niej wyjątkową wartość i jest ważnym elementem jej muzycznej historii.

Nowe wydawnictwa

With This Tear ma być częścią większego projektu obejmującego niewydane wcześniej nagrania artysty. Wytwórnia zapowiedziała, że w ciągu roku ukaże się cały album z archiwalnym materiałem Prince’a.

Hołd i wydarzenia rocznicowe

W Paisley Park zorganizowano specjalne wydarzenia upamiętniające artystę, a kolejne koncerty i celebracje zaplanowano na najbliższe miesiące. Wśród uczestników mają pojawić się dawni współpracownicy Prince’a oraz zaproszeni artyści.

Dziedzictwo i kontrowersje wokół muzyki

Równocześnie zarząd spadku Prince’a nadal aktywnie kontroluje wykorzystanie jego muzyki. Wcześniej odmówiono zgody na użycie utworów w różnych produkcjach, podkreślając ochronę wizerunku artysty.

