Była headlinerką Coachelli. Teraz wystąpi na PGE Narodowym

Karol G ogłasza wielką trasę „Viajando Por El Mundo Tropitour”
Globalna gwiazda muzyki latynoskiej, Karol G, zapowiedziała swoją nową, spektakularną trasę koncertową „Viajando Por El Mundo Tropitour”. Artystka tym samym potwierdza swoją pozycję jednej z najważniejszych ikon światowej sceny muzycznej.
Koncert w Polsce – Warszawa 2027
Dla polskich fanów najważniejsza informacja jest już potwierdzona – 14 lipca 2027 roku artystka wystąpi na PGE Narodowy.
To będzie jedno z największych wydarzeń koncertowych w Polsce, a zarazem część europejskiej odsłony trasy obejmującej największe stadiony.
Sprzedaż biletów – terminy
Bilety na koncert Karol G trafią do sprzedaży w kilku etapach:
- Artist pre-sale: 27 kwietnia, godz. 14:00
- Ticketmaster pre-sale: 29 kwietnia, godz. 14:00
- Sprzedaż ogólna: 30 kwietnia, godz. 14:00
Wejściówki będą dostępne na stronie Live Nation.
Największa trasa w karierze
„Viajando Por El Mundo Tropitour” obejmie aż 39 stadionów w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej oraz Europie. To najbardziej rozbudowana produkcja koncertowa w dotychczasowej karierze artystki.
Co więcej, Karol G stanie się pierwszą latynoską artystką headlinującą stadionową trasę w Europie na taką skalę.
Historyczny moment po Coachelli
Ogłoszenie trasy następuje tuż po przełomowych występach artystki na Coachella Valley Music and Arts Festival, gdzie została pierwszą latynoską headlinerką wydarzenia.
Jej show zostało uznane za symboliczny moment dla globalnej ekspansji muzyki latynoskiej.
Sukcesy albumowe i rekordy
Album „TROPICOQUETA” (2025) był czwartym z rzędu wydawnictwem artystki na 1. miejscu listy Billboard Top Latin Albums. Z kolei „MAÑANA SERÁ BONITO” przeszło do historii jako pierwszy hiszpańskojęzyczny album kobiety, który zadebiutował na szczycie Billboard 200.
Łącznie Karol G może pochwalić się:
- ponad 117 miliardami streamów
- ponad 310 platynowymi certyfikatami RIAA
- nagrodą Grammy Awards
Kontynuacja rekordowej trasy
Poprzednia trasa „Mañana Será Bonito World Tour” sprzedała ponad 2,3 miliona biletów i wygenerowała ponad 300 milionów dolarów przychodu, kończąc się wyprzedanymi koncertami na stadionie Estadio Santiago Bernabéu.
Nowy standard koncertów na żywo
Nowa trasa ma jeszcze bardziej podnieść poprzeczkę – zarówno pod względem produkcji, jak i doświadczenia fanów. W planach są także pakiety VIP obejmujące m.in. dostęp do ekskluzywnych stref, gadżety i specjalne atrakcje.