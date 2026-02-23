CGM

NBA YoungBoy został ojcem. Po raz trzynasty 

„My gangster had our baby”

foto: Jimmy Fontaine

NBA YoungBoy powitał 13. dziecko, trzecie z żoną Jazlyn Mychelle

NBA YoungBoy ogłosił na Instagramie narodziny swojego 13. dziecka, trzeciego z żoną Jazlyn Mychelle. W nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych słychać, jak artysta mówi: „My gangster had our baby”, pokazując żonę siedzącą na łóżku i jedzącą przekąskę.

13 dzieci, 10 różnych matek

Według doniesień, nowe dziecko oznacza 13. potomka YoungBoya, którego ma z co najmniej dziesięcioma partnerkami. Chociaż w sieci krążą nieścisłe informacje dotyczące dokładnej liczby dzieci i ich wieku, wiadomo, że trzecie dziecko z Jazlyn Mychelle jest szczególnie radosnym wydarzeniem dla pary.

Historia rodziny YoungBoya

Raper po raz pierwszy został ojcem w wieku 16 lat. Dziewięcioletni dziś Kayden Gaulden urodził się 4 lipca 2016 roku, a jego matką jest Nisha Keller, ówczesna dziewczyna YoungBoya. Od tego czasu artysta sukcesywnie buduje karierę, jednocześnie stawiając rodzinę w centrum swojego życia.

Prywatność i wyzwania życia gwiazdy

NBA YoungBoy ostatnio zmagał się z plotkami i oskarżeniami dotyczącymi kontaktów z innymi kobietami, które rzekomo miałyby wpływać na relacje z jego partnerkami. Raper podkreślał, że chce skupić się na pozytywnych aspektach życia i nie wchodzić w konflikty medialne. Narodziny trzeciego dziecka z Jazlyn Mychelle są dla niego przypomnieniem o rodzinnych wartościach i ważniejszych rzeczach w życiu, mimo intensywnej kariery muzycznej.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by The Shade Room (@theshaderoom)

