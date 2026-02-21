Fagata spotka się dziś w nocy z Bluefacem

To może być jedna z najbardziej zaskakujących internetowych kolaboracji ostatnich miesięcy. Fagata i Blueface zapowiedzieli wspólny stream, który odbędzie się na platformie Twitch. Informacja błyskawicznie obiegła media społecznościowe i wywołała lawinę komentarzy.

Blueface x Fagata – międzynarodowa współpraca

Wspólna transmisja została ogłoszona w mediach społecznościowych pod hasłem „Blueface x Agata Fak”. Dla wielu fanów to spore zaskoczenie – amerykański raper znany z takich hitów jak „Thotiana” łączy siły z jedną z najpopularniejszych polskich influencerek.

Fagata od lat buduje swoją pozycję w sieci, łącząc działalność influencerską z muzyką i występami medialnymi. Teraz wkracza na międzynarodowy poziom, zapowiadając wspólny live z artystą zza oceanu.

Kiedy i gdzie odbędzie się stream?

Transmisja ma odbyć się na oficjalnym kanale Blueface’a na Twitchu. Według zapowiedzi stream wystartuje o godzinie 18:00 czasu amerykańskiego, co oznacza, że w Polsce będzie to 3:00 w nocy z soboty na niedzielę.

Dla fanów w kraju może to być wymagająca pora, jednak zainteresowanie wydarzeniem jest na tyle duże, że wielu zapowiada nocne oglądanie.

Czego można się spodziewać?

Na ten moment nie zdradzono szczegółów dotyczących formatu transmisji. Możliwe są luźne rozmowy, wspólne granie, reakcje na muzykę czy Q&A z widzami. Połączenie dwóch mocnych osobowości z różnych rynków może przynieść viralowy efekt.

Międzynarodowe kolaboracje influencerów i raperów stają się coraz popularniejsze, a taki ruch może otworzyć Fagacie drzwi do szerszej publiczności poza Polską.