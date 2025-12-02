CGM

Miley Cyrus zaręczona. Wybrankiem gwiazdy jest perkusista i producent muzyczny

Ojciec narzeczonego wokalistki ujawnił więcej, niż prawdopodobnie planował.

2025.12.02

Wielkie świętowanie u Miley Cyrus

Miley Cyrus ma powody do radości — według doniesień zagranicznych mediów artystka zaręczyła się z Maxxem Morando. Informację potwierdził magazyn People, a wszystko zaczęło się od… posta ojca Maxxa, który ujawnił więcej, niż prawdopodobnie planował.

Podczas publikowania zdjęć z 33. urodzin Miley, dumny tata Morando zamieścił fotografię, na której wyraźnie widać pierścionek zaręczynowy na palcu piosenkarki. W podpisie pogratulował parze, dodając emotikony szampana i pierścionka – i tym samym wywołał lawinę komentarzy.

Oficjalne potwierdzenie na czerwonym dywanie

Plotki natychmiast podchwyciły media, a już następnego dnia Miley i Maxx pojawili się razem na światowej premierze filmu „Avatar: Fire and Ash” w Hollywood.
Cyrus miała na palcu dokładnie ten sam pierścionek, który widniał na zdjęciu opublikowanym przez ojca Morando – tym razem eksponowała go dumnie, pozując u boku narzeczonego.

Miłość, która dojrzewała na oczach mediów

Historia ich związku zaczęła się w 2021 roku, kiedy po raz pierwszy zostali sfotografowani, trzymając się za ręce podczas eventu Gucci. Oficjalnie pojawili się jako para w kwietniu 2022 roku.

Maxx Morando to perkusista i producent muzyczny, znany ze współpracy z zespołem Lily czy z własnych projektów indie-rockowych. Miley natomiast w ostatnich latach odświeżyła swój wizerunek i umocniła swoją pozycję w muzyce poprzez takie hity jak „Flowers”, które zdobyły ogromną popularność.

Ich związek od początku określany był jako stabilny i pełen wzajemnego wsparcia – para wielokrotnie była widziana razem na koncertach, premierach i rodzinnych uroczystościach.

