Marilyn Manson wraca do Polski

Po udanym koncercie Warszawie rockman zagra w Łodzi

2025.12.02

Marilyn Manson wraca do Polski

Marilyn Manson, legenda muzyki rockowej i metalowej, kontynuuje swoją trasę koncertową „One Assassination Under God Tour 2026”. Artysta w ramach trasy odwiedzi również Polskę, gdzie wystąpi 18 lipca 2026 roku w Atlas Arenie w Łodzi.

Informacje o przedsprzedaży i sprzedaży biletów

Dla fanów, którzy chcą zapewnić sobie miejsca na koncert w Łodzi:

  • Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster Polska rozpoczyna się 4 grudnia o godz. 11:00.

  • Sprzedaż ogólna biletów rusza 5 grudnia o godz. 11:00.

Bilety będą dostępne wyłącznie w sprzedaży online, a szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ticketmaster Polska.

Album „One Assassination Under God – Chapter 1”

Trasa koncertowa promuje najnowszy album Mansona, zatytułowany „One Assassination Under God – Chapter 1”. Płyta dostępna jest nakładem Nuclear Blast Records, a w niej fani znajdą nowe, mroczne utwory charakterystyczne dla stylu artysty.

Album można odsłuchać i kupić pod tym linkiem: One Assassination Under God – Chapter 1

Marilyn Manson w Polsce

Koncert w Atlas Arenie w Łodzi to doskonała okazja dla polskich fanów, by zobaczyć legendę rocka na żywo. Występ zapowiada się spektakularnie, z pełnym oprawą sceniczną i energią typową dla koncertów Marilyn Mansona. To jedno z największych wydarzeń muzycznych w Polsce w 2026 roku, które przyciągnie zarówno fanów metalu, jak i rocka alternatywnego. Przypomnijmy, że Manson wystąpił w listopadzie tego roku w Warszawie.

