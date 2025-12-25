Maciej Maleńczuk wspomina Wigilię w więzieniu: „Więcej żarcia było na stole niż kiedykolwiek widziałem w domu”

fot. P. Tarasewicz

Maciej Maleńczuk w rozmowie z TVN wspomniał o nietypowej Wigilii w więzieniu, którą spędził wiele lat temu. Artysta opowiedział o wyjątkowych przeżyciach, które zapadły mu w pamięć na całe życie.

Nietypowa Wigilia za kratami

Maleńczuk wspominał, że mimo odosobnienia, więzienny duch świąt udzielił się wszystkim osadzonym:

„Najbardziej wstrząsająca była Wigilia w więzieniu. Wszyscy dostaliśmy paczki, było dwunastu chłopa i pełno jedzenia. Tort zrobiliśmy i tak dalej. Więcej żarcia było na stole niż kiedykolwiek widziałem w domu, a to było więzienie.”

Wspólne dzielenie się jedzeniem między celami

Artysta opowiedział, jak osadzeni dzielili się jedzeniem z innymi celami, używając tzw. „chabety” – kawałka kabla do przekazywania smakołyków między celami:

„Przekazaliśmy zaprzyjaźnionej celi wielki kawał tortu. Oni nam odwdzięczyli się suchą piętką chleba. To zrobiło na mnie ogromne wrażenie.”

Niezwykły gest celi numer cztery