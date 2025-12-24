CGM

2025.12.24

Sokół ze znakomitym wynikiem sprzedaży swojej debiutanckiej powieści. 10 tysięcy sztuk zamówionych w preorderze

Sokół pochwalił się imponującymi wynikami sprzedaży swojej powieści „Wesołych Świąt”. Debiutancka książka artysty okazała się ogromnym sukcesem już na starcie, a zainteresowanie przerosło oczekiwania fanów i wydawcy.

Błyskawiczne rezultaty i rekordowa sprzedaż

Już w pierwszych dniach dostępności książki „Wesołych Świąt” Sokół odnotował znaczącą liczbę sprzedanych egzemplarzy – znacznie przekraczając standardowe wyniki dla literackich debiutów artystów muzycznych. Raper nie krył zaskoczenia i radości z tak dużego zainteresowania publikacją.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez SOKÓŁ (@wojteksokol)

„Wesołych Świąt” – książka, która łączy z muzyką

„Wesołych Świąt” to pierwszy literacki projekt Sokoła, który powstał we współpracy z jego własnym wydawnictwem. Powieść składa się z przeplatających się narracji i stanowi refleksję nad życiem, pamięcią, miłością oraz drugimi szansami – dlatego książka trafia zarówno do fanów rapera, jak i szerszego grona czytelników.

Unikalne spojrzenie artysty, znanego z celnych i emocjonalnych tekstów rapowych, przenika każdą stronę książki, co sprawia, że publikacja rezonuje z odbiorcami na wielu poziomach. Co więcej na Spotify powstała playlista, która jest ścieżką dźwiękową do powieści.

Sukces Sokoła w literaturze i muzyce

Sukces „Wesołych Świąt” pokazuje, że Sokół potrafi skutecznie łączyć różne obszary twórczości – od rapu, przez literaturę, aż po artystyczną narrację, która przemawia zarówno do fanów muzyki, jak i miłośników dobrej literatury.

Raper zaznaczył, że wynik sprzedaży książki jest dla niego ogromnym wyróżnieniem i potwierdzeniem, że fani doceniają jego artystyczną wszechstronność.

