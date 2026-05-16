Louis Villain i Fukaj w nieoczywistym duecie. W lekko rockowym „Border collie” rapujący producent śpiewa, a zawodnik SBM-u gra na gitarze

Louis Villain ponownie zaskoczył słuchaczy. Tym razem artysta połączył siły z Fukajem w utworze „Border collie”, który mocno odbiega od dotychczasowego stylu rapującego producenta. Fani zwracają uwagę przede wszystkim na lekko rockowo – punkowy klimat numeru oraz fakt, że Louis Villain w dużej mierze rezygnuje tutaj z rapowania na rzecz śpiewu.

„Border collie” z nowym brzmieniem Louisa Villaina

Nowy singiel pokazuje bardziej melodyjną i alternatywną stronę Louisa Villaina. W utworze dominują gitarowe brzmienia, emocjonalny klimat i wyraźne inspiracje muzyką punkową oraz nowoczesnym alternative rapem.

Dla wielu słuchaczy największym zaskoczeniem okazał się wokal artysty. Louis Villain zamiast klasycznych zwrotek postawił na śpiewane partie, co nadało numerowi bardziej melancholijny charakter.

Fukaj gościem w nowym singlu

Obecność Fukaja również wywołała spore zainteresowanie. Artysta od dłuższego czasu jest jednym z najgłośniejszych nazwisk młodego pokolenia polskiego rapu, dlatego duet z Louisem Villainem szybko przyciągnął uwagę fanów.

Słuchacze podkreślają, że obaj artyści dobrze odnaleźli się w bardziej emocjonalnym i gitarowym klimacie utworu.

Czy nowy album Louisa Villaina jest coraz bliżej?

Premiera „Border collie” wywołała także spekulacje dotyczące nowego solowego albumu Louisa Villaina. Wszystko wskazuje na to, że artysta może przygotowywać projekt mocno różniący się od swoich poprzednich wydawnictw.

Jeśli kolejne utwory pójdą w podobnym kierunku, nadchodzący materiał może okazać się jednym z najbardziej eksperymentalnych projektów w jego karierze.