Natalisa zadebiutowała na antenie obok ikony telewizji. Będziecie w szoku..

Dziś Natalisa kojarzona jest głównie jako raperka, influencerka i uczestniczka programów telewizyjnych. Mało kto jednak pamięta, że zanim trafiła do show-biznesu, pracowała jako kelnerka w niewielkiej restauracji w Zambrowie. To właśnie tam pojawiła się w programie Kuchenne rewolucje prowadzonym przez Magda Gessler.

Scena z „chemiczną szynką” do dziś krąży po internecie i dla wielu widzów pozostaje jednym z bardziej pamiętnych momentów programu.

Natalisa zanim została gwiazdą internetu

Natalia Sadowska, znana szerzej jako Natalisa, przez długi czas funkcjonowała w cieniu Fagaty. Występowała z nią na koncertach, pojawiała się w social mediach i była częścią jej scenicznego teamu.

Z czasem zaczęła jednak rozwijać własną karierę muzyczną i medialną. Nagrywa autorskie utwory, buduje swoją markę w internecie i coraz częściej pojawia się w telewizji. Dużym przełomem okazał się udział w programie Królowa przetrwania, gdzie widzowie mogli zobaczyć jej bardziej naturalną stronę.

Internauci byli zaskoczeni jej poczuciem humoru, dystansem i ciętym językiem.

Natalisa pracowała jako kelnerka w Zambrowie

Mało osób wiedziało jednak, że telewizyjny debiut Natalisy miał miejsce znacznie wcześniej. Influencerka pojawiła się w jednym z odcinków „Kuchennych rewolucji” jako kelnerka restauracji „Mąka i magia” w Zambrowie.

Lokal próbował serwować kuchnię włoską, choć — jak wynikało z programu — doświadczenie właściciela było dość ograniczone.

Sama Natalisa przyznała wtedy przed kamerami:

„Ja na włoskiej kuchni się nie znam i mam z nią styczność pierwszy raz”

Ten fragment szybko stał się viralem wśród fanów programu.

Chemiczna szynka i słynna reakcja Magdy Gessler

Najbardziej pamiętny moment odcinka nastąpił jednak podczas kontroli składników używanych w restauracji. Magda Gessler poprosiła Natalisę o przeczytanie składu szynki wykorzystywanej do przygotowywania dań.

Kelnerka zaczęła recytować długą listę dodatków i konserwantów:

„Mięso wieprzowe z szynki 71 proc., woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe, stabilizatory, trifosforany, difosforany…”

Lista wydawała się nie mieć końca. W pewnym momencie prowadząca program nie wytrzymała i rzuciła talerzem z pizzą o podłogę.

Ta scena do dziś jest przypominana przez fanów „Kuchennych rewolucji” jako jeden z najbardziej chaotycznych i zabawnych momentów programu.

Od kelnerki do influencerki i raperki

Historia Natalisy pokazuje, jak bardzo zmieniło się jej życie w ciągu kilku lat. Od pracy w niewielkiej restauracji i stresujących spotkań z Magdą Gessler przeszła do kariery internetowej, muzycznej i telewizyjnej.

Dziś influencerka buduje własną markę, nagrywa muzykę i regularnie pojawia się w mediach społecznościowych, gdzie zdobywa coraz większą popularność.