Natalisa zadebiutowała na antenie obok ikony telewizji. Będziecie w szoku..

Dziś Natalisa kojarzona jest głównie jako raperka, influencerka i uczestniczka programów telewizyjnych. Mało kto jednak pamięta, że zanim trafiła do show-biznesu, pracowała jako kelnerka w niewielkiej restauracji w Zambrowie. To właśnie tam pojawiła się w programie Kuchenne rewolucje prowadzonym przez Magda Gessler.
Scena z „chemiczną szynką” do dziś krąży po internecie i dla wielu widzów pozostaje jednym z bardziej pamiętnych momentów programu.
Natalisa zanim została gwiazdą internetu
Natalia Sadowska, znana szerzej jako Natalisa, przez długi czas funkcjonowała w cieniu Fagaty. Występowała z nią na koncertach, pojawiała się w social mediach i była częścią jej scenicznego teamu.
Z czasem zaczęła jednak rozwijać własną karierę muzyczną i medialną. Nagrywa autorskie utwory, buduje swoją markę w internecie i coraz częściej pojawia się w telewizji. Dużym przełomem okazał się udział w programie Królowa przetrwania, gdzie widzowie mogli zobaczyć jej bardziej naturalną stronę.
Internauci byli zaskoczeni jej poczuciem humoru, dystansem i ciętym językiem.
Natalisa pracowała jako kelnerka w Zambrowie
Mało osób wiedziało jednak, że telewizyjny debiut Natalisy miał miejsce znacznie wcześniej. Influencerka pojawiła się w jednym z odcinków „Kuchennych rewolucji” jako kelnerka restauracji „Mąka i magia” w Zambrowie.
Lokal próbował serwować kuchnię włoską, choć — jak wynikało z programu — doświadczenie właściciela było dość ograniczone.
Sama Natalisa przyznała wtedy przed kamerami:
„Ja na włoskiej kuchni się nie znam i mam z nią styczność pierwszy raz”
Ten fragment szybko stał się viralem wśród fanów programu.
Chemiczna szynka i słynna reakcja Magdy Gessler
Najbardziej pamiętny moment odcinka nastąpił jednak podczas kontroli składników używanych w restauracji. Magda Gessler poprosiła Natalisę o przeczytanie składu szynki wykorzystywanej do przygotowywania dań.
Kelnerka zaczęła recytować długą listę dodatków i konserwantów:
„Mięso wieprzowe z szynki 71 proc., woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe, stabilizatory, trifosforany, difosforany…”
Lista wydawała się nie mieć końca. W pewnym momencie prowadząca program nie wytrzymała i rzuciła talerzem z pizzą o podłogę.
Ta scena do dziś jest przypominana przez fanów „Kuchennych rewolucji” jako jeden z najbardziej chaotycznych i zabawnych momentów programu.
Od kelnerki do influencerki i raperki
Historia Natalisy pokazuje, jak bardzo zmieniło się jej życie w ciągu kilku lat. Od pracy w niewielkiej restauracji i stresujących spotkań z Magdą Gessler przeszła do kariery internetowej, muzycznej i telewizyjnej.
Dziś influencerka buduje własną markę, nagrywa muzykę i regularnie pojawia się w mediach społecznościowych, gdzie zdobywa coraz większą popularność.