CGM

Natalisa zadebiutowała na antenie obok ikony telewizji. Będziecie w szoku..

Recytowała skład chemicznej szynki...

2026.05.15

opublikował:

Natalisa IG 2026

Dziś Natalisa kojarzona jest głównie jako raperka, influencerka i uczestniczka programów telewizyjnych. Mało kto jednak pamięta, że zanim trafiła do show-biznesu, pracowała jako kelnerka w niewielkiej restauracji w Zambrowie. To właśnie tam pojawiła się w programie Kuchenne rewolucje prowadzonym przez Magda Gessler.

Scena z „chemiczną szynką” do dziś krąży po internecie i dla wielu widzów pozostaje jednym z bardziej pamiętnych momentów programu.

Natalisa zanim została gwiazdą internetu

Natalia Sadowska, znana szerzej jako Natalisa, przez długi czas funkcjonowała w cieniu Fagaty. Występowała z nią na koncertach, pojawiała się w social mediach i była częścią jej scenicznego teamu.

Z czasem zaczęła jednak rozwijać własną karierę muzyczną i medialną. Nagrywa autorskie utwory, buduje swoją markę w internecie i coraz częściej pojawia się w telewizji. Dużym przełomem okazał się udział w programie Królowa przetrwania, gdzie widzowie mogli zobaczyć jej bardziej naturalną stronę.

Internauci byli zaskoczeni jej poczuciem humoru, dystansem i ciętym językiem.

Natalisa pracowała jako kelnerka w Zambrowie

Mało osób wiedziało jednak, że telewizyjny debiut Natalisy miał miejsce znacznie wcześniej. Influencerka pojawiła się w jednym z odcinków „Kuchennych rewolucji” jako kelnerka restauracji „Mąka i magia” w Zambrowie.

Lokal próbował serwować kuchnię włoską, choć — jak wynikało z programu — doświadczenie właściciela było dość ograniczone.

Sama Natalisa przyznała wtedy przed kamerami:

„Ja na włoskiej kuchni się nie znam i mam z nią styczność pierwszy raz”

Ten fragment szybko stał się viralem wśród fanów programu.

Chemiczna szynka i słynna reakcja Magdy Gessler

Najbardziej pamiętny moment odcinka nastąpił jednak podczas kontroli składników używanych w restauracji. Magda Gessler poprosiła Natalisę o przeczytanie składu szynki wykorzystywanej do przygotowywania dań.

Kelnerka zaczęła recytować długą listę dodatków i konserwantów:

„Mięso wieprzowe z szynki 71 proc., woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe, stabilizatory, trifosforany, difosforany…”

Lista wydawała się nie mieć końca. W pewnym momencie prowadząca program nie wytrzymała i rzuciła talerzem z pizzą o podłogę.

Ta scena do dziś jest przypominana przez fanów „Kuchennych rewolucji” jako jeden z najbardziej chaotycznych i zabawnych momentów programu.

Od kelnerki do influencerki i raperki

Historia Natalisy pokazuje, jak bardzo zmieniło się jej życie w ciągu kilku lat. Od pracy w niewielkiej restauracji i stresujących spotkań z Magdą Gessler przeszła do kariery internetowej, muzycznej i telewizyjnej.

Dziś influencerka buduje własną markę, nagrywa muzykę i regularnie pojawia się w mediach społecznościowych, gdzie zdobywa coraz większą popularność.

Tagi


Popularne newsy

Paris Jackson IG 2025
NEWS

Paris Jackson wygrała spór z zarządzającymi majątkiem Michaela Jacksona. Sąd nakazał zwrot 625 tysięcy dolarów

Eminem fot. Brian Kelly
NEWS

50 Cent i Eminem razem na neczu NBA. Fani zachwyceni spotkaniem legend rapu

_Oliwka Brazil - Body Tea (fot. Stanisław Wołosz)2
NEWS

Oliwka Brazil spotkała swojego byłego. Chłopak zaśpiewał jej prosto w twarz diss, która na niego nagrała

bryska Dagmara Szewczuk @dagsoon-2 kopia2 kopia
NEWS

Bryska o przemocy seksualnej i traumie. Artystka wyznała w poruszającym wywiadzie, że miała dwie pórby samobójcze

Steczkowska Skolim
NEWS

Piekło zamarzło. Justyna Steczkowska wije się u boku Skolima i śpiewa: „Sexy mama, wiem, że to na Ciebie działa”

Fagata Ig 2926 h
NEWS

Uniwersytet broni występu Fagaty na Juwenaliach. „Będzie zgodny z wartościami edukacyjnymi”

Noam Bettan eurfowizja 2026
NEWS

Reprezentant Izraela przerwał milczenie po buczeniu na Eurowizji. „To był mały szok”

Polecane

CGM
Dj-Taek---The-Brooklin-Way-digital-v4 (1)

DJ Taek wraca z „The Brooklyn Way”. Miejski klimat Nowego ...

Share Tweet Taek zaprezentował nowy singiel „The Brooklyn Way”, który

27 minut temu

CGM
Sentino Bajorson

Bajorson i Sentino wypuścili nowe „Bailando”. Fani podziel ...

Bajorson wrócił z nową wersją viralowego hitu "Bailando"

32 minuty temu

CGM
Bambi_photo_2 ok

bambi ujawniła wartość swojego największego kontraktu. Kwota robi ogro ...

"Chcę być w procesie negocjacji"

1 godzinę temu

CGM
Paluch Molesta xyzok

Paluch nagrał z legendami Molesty. Nowy singiel „06.10.22” ...

"PCC 3.0" połączy legendy i nowe pokolenie

2 godziny temu

CGM
Steczkowska Skolim

Piekło zamarzło. Justyna Steczkowska wije się u boku Skolima i śpiewa: ...

Teledysk "Mamacita" już w sieci

2 godziny temu

CGM
alicja

Poznaliśmy kolejność występów w finale Eurowizja. Kiedy zaśpiewa Alicj ...

Polka wystąpi w drugiej połowie finału

2 godziny temu