Biografia Ozzy'ego i Sharon Osbourne trafi na ekrany. Premiera planowana na 2028 rok

2026.05.16

Projekt filmu o życiu Ozzy’ego Osbourne’a i Sharon Osbourne jest coraz bliżej realizacji. Jack Osbourne potwierdził, że biopic o jego rodzicach „na pewno powstanie”, a obecnie planowana data premiery to 2028 rok.

Film o Ozzy’m i Sharon Osbourne coraz bliżej realizacji

Produkcja została zapowiedziana już w 2021 roku. Ma opowiadać historię „Księcia Ciemności” oraz jego żony i wieloletniej menedżerki, Sharon Osbourne. Scenariusz przygotowuje nominowany do Oscara Lee Hall, znany z filmów „Rocketman” oraz „Billy Elliot”. Za projekt odpowiadają Sony Pictures i Polygram Entertainment.

Jak ujawnił Jack Osbourne, prace nad filmem nadal trwają, mimo śmierci Ozzy’ego w poprzednim roku w wieku 76 lat.

Jack Osbourne: „Ten film na pewno powstanie”

W wypowiedzi na swoim kanale YouTube Jack Osbourne podkreślił, że produkcja jest kontynuowana bez opóźnień:

„Mogę powiedzieć jedno: idziemy naprzód. Dzisiaj byłem na rozmowach w tej sprawie. Scenariusz jest gotowy. Wszystko idzie dobrze. Ten film na pewno powstanie.”

Premiera możliwa w 2028 roku

Jack Osbourne zdradził również przybliżony termin premiery:

„Realistycznie — jesteśmy już w połowie 2026 roku — film prawdopodobnie nie wyjdzie wcześniej niż w 2028. Ale nigdy nie wiadomo. Idziemy pełną parą i szukamy reżysera.”

Dodał także, że projekt jest dla rodziny wyjątkowo ważny i powstaje jako „dzieło z miłości”.

Filmowe biografie gwiazd muzyki wracają do łask

Informacje o biopicu Osbourne’ów pojawiają się w momencie rosnącej popularności filmów muzycznych. Niedawno produkcja o Michaelu Jacksonie odnotowała rekordy box office, a już planowana jest jej kontynuacja.

