Samsung odpowiada na pozew Duy Lipy wart 15 milionów dolarów. Firma odrzuca zarzuty

Na razie przedstawiciele Duy Lipy nie odpowiedzieli publicznie na stanowisko firmy

2026.05.16

opublikował:

Dua Lipa Fuck 2018 Foto- @piotr_tarasewicz @cgm.pl

Dua Lipa i Samsung znaleźli się w centrum głośnego sporu prawnego. Producent elektroniki oficjalnie odpowiedział na pozew złożony przez wokalistkę, która domaga się 15 milionów dolarów odszkodowania za rzekome bezprawne wykorzystanie jej wizerunku.

Dua Lipa pozwała Samsunga za wykorzystanie wizerunku

Na początku maja Dua Lipa złożyła pozew przeciwko Samsungowi, twierdząc, że firma użyła jej zdjęcia na opakowaniach telewizorów sprzedawanych w 2025 roku bez jej zgody.

Według dokumentów prawnych artystka miała wcześniej próbować doprowadzić do usunięcia fotografii, jednak – jak twierdzi jej zespół prawny – spotkała się z „lekceważącą i chłodną” reakcją firmy.

W pozwie pojawiły się także wpisy fanów z mediów społecznościowych, którzy przyznawali, że obecność Duy Lipy na opakowaniach zachęciła ich do zakupu telewizora.

Samsung odrzuca oskarżenia

Firma Samsung wydała oficjalne oświadczenie, w którym zaprzeczyła zarzutom wokalistki.

Przedstawiciele marki wyjaśnili:

„Wizerunek Duy Lipy został wykorzystany w 2025 roku do wyświetlania treści pochodzących od partnerów zewnętrznych, dostępnych na telewizorach Samsung”.

Według firmy zdjęcie zostało dostarczone przez zewnętrznego partnera współpracującego z usługą Samsung TV Plus.

Samsung podkreślił również, że przed wykorzystaniem materiałów otrzymał zapewnienie, iż wszystkie wymagane prawa zostały wcześniej uzyskane.

Firma deklaruje szacunek dla artystki

W dalszej części komunikatu Samsung zaznaczył, że darzy artystkę dużym szacunkiem i pozostaje otwarty na rozwiązanie konfliktu.

„Mamy wielki szacunek dla Dua Lipy i własności intelektualnej artystów”.

Na razie przedstawiciele Duy Lipy nie odpowiedzieli publicznie na stanowisko firmy.

Dua Lipa w centrum medialnego zainteresowania

Spór z Samsungiem to kolejny głośny temat wokół brytyjskiej gwiazdy pop. W ostatnich tygodniach Dua Lipa została kuratorką London Literature Festival 2026, niespodziewanie pojawiła się podczas koncertu Tame Impala w Londynie, a także dołączyła do obsady nowej komedii studia A24.

