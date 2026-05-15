CGM

Paluch nagrał z legendami Molesty. Nowy singiel „06.10.22” promuje album „PCC 3.0”

"PCC 3.0" połączy legendy i nowe pokolenie

2026.05.15

opublikował:

Paluch Molesta xyzok

Foto: XYZ

Paluch nie zwalnia tempa i prezentuje kolejny singiel zapowiadający długo wyczekiwany album „PCC 3.0”. Tym razem raper połączył siły z ikonami polskiego hip-hopu — Wilku WDZ oraz Włodi. Utwór „06.10.22” trafił już do sieci i momentalnie wywołał duże zainteresowanie fanów rapu.

Nowy numer to kolejna odsłona projektu tworzonego wspólnie z producentem Chris Carson, który od lat odpowiada za charakterystyczne brzmienie serii „PCC”.

„PCC 3.0” – kolejny etap współpracy Palucha i Chrisa Carsona

Nadchodzący album „PCC 3.0” będzie trzecim wspólnym projektem Palucha i Chrisa Carsona. Artyści rozwijają serię, która na przestrzeni lat zdobyła ogromną popularność wśród fanów polskiego rapu.

Poprzednia odsłona, „PCC 2.5”, była mocno inspirowana klimatem Memphis rapu i mrocznym, południowym brzmieniem. Wszystko wskazuje na to, że nowy album również zachowa ciężki klimat, ale jednocześnie ma pokazać szersze spektrum polskiego hip-hopu.

Włodi i Wilku WDZ w nowym singlu Palucha

Singiel „06.10.22” wyróżnia się mocnym, klasycznym klimatem i połączeniem kilku pokoleń polskiej sceny rapowej. Obecność Włodiego i Wilka WDZ nie jest przypadkowa — obaj artyści od lat należą do najbardziej cenionych postaci rodzimego hip-hopu.

Dla wielu fanów szczególnie ważny jest udział Włodiego, współtwórcy legendarnej Molesty, która odegrała ogromną rolę w rozwoju polskiego rapu ulicznego.

„PCC 3.0” połączy legendy i nowe pokolenie

Twórcy zapowiadają, że album będzie szerokim przekrojem polskiej sceny hip-hopowej. Obok legend gatunku pojawią się również młodsi artyści.

Wśród gości na płycie znaleźli się między innymi:

  • Wilku WDZ
  • Włodi
  • René

Tak dobrany skład ma podkreślić zarówno doświadczenie starszego pokolenia raperów, jak i rozwój współczesnej sceny.

Paluch podsumowuje 20 lat kariery

„PCC 3.0” ma być czymś więcej niż tylko kolejnym albumem. Projekt zapowiadany jest jako symboliczne podsumowanie dwóch dekad działalności Palucha na polskiej scenie rapowej.

Artyści podkreślają, że materiał został dopracowany w każdym szczególe i ma łączyć doświadczenie, nowoczesne produkcje oraz szacunek do klasycznego hip-hopu.

Premiera albumu została zaplanowana na 5 czerwca 2026 roku. Preorder krążka dostępny jest wyłącznie w sklepie Borshop.pl.

Fani czekają na premierę „PCC 3.0”

Po premierze singla „06.10.22” oczekiwania wobec całego albumu jeszcze bardziej wzrosły. Wielu słuchaczy podkreśla, że Paluch konsekwentnie rozwija własny styl, jednocześnie oddając hołd klasycznym korzeniom polskiego rapu.

Jeśli kolejne utwory utrzymają poziom najnowszego singla, „PCC 3.0” może okazać się jednym z najgłośniejszych rapowych wydawnictw 2026 roku.

Tagi


Popularne newsy

Paris Jackson IG 2025
NEWS

Paris Jackson wygrała spór z zarządzającymi majątkiem Michaela Jacksona. Sąd nakazał zwrot 625 tysięcy dolarów

Eminem fot. Brian Kelly
NEWS

50 Cent i Eminem razem na neczu NBA. Fani zachwyceni spotkaniem legend rapu

_Oliwka Brazil - Body Tea (fot. Stanisław Wołosz)2
NEWS

Oliwka Brazil spotkała swojego byłego. Chłopak zaśpiewał jej prosto w twarz diss, która na niego nagrała

bryska Dagmara Szewczuk @dagsoon-2 kopia2 kopia
NEWS

Bryska o przemocy seksualnej i traumie. Artystka wyznała w poruszającym wywiadzie, że miała dwie pórby samobójcze

Steczkowska Skolim
NEWS

Piekło zamarzło. Justyna Steczkowska wije się u boku Skolima i śpiewa: „Sexy mama, wiem, że to na Ciebie działa”

Fagata Ig 2926 h
NEWS

Uniwersytet broni występu Fagaty na Juwenaliach. „Będzie zgodny z wartościami edukacyjnymi”

Noam Bettan eurfowizja 2026
NEWS

Reprezentant Izraela przerwał milczenie po buczeniu na Eurowizji. „To był mały szok”

Polecane

CGM
Dj-Taek---The-Brooklin-Way-digital-v4 (1)

DJ Taek wraca z „The Brooklyn Way”. Miejski klimat Nowego ...

Share Tweet Taek zaprezentował nowy singiel „The Brooklyn Way”, który

27 minut temu

CGM
Sentino Bajorson

Bajorson i Sentino wypuścili nowe „Bailando”. Fani podziel ...

Bajorson wrócił z nową wersją viralowego hitu "Bailando"

32 minuty temu

CGM
Natalisa IG 2026

Natalisa zadebiutowała na antenie obok ikony telewizji. Będziecie w sz ...

Recytowała skład chemicznej szynki...

1 godzinę temu

CGM
Bambi_photo_2 ok

bambi ujawniła wartość swojego największego kontraktu. Kwota robi ogro ...

"Chcę być w procesie negocjacji"

1 godzinę temu

CGM
Steczkowska Skolim

Piekło zamarzło. Justyna Steczkowska wije się u boku Skolima i śpiewa: ...

Teledysk "Mamacita" już w sieci

2 godziny temu

CGM
alicja

Poznaliśmy kolejność występów w finale Eurowizja. Kiedy zaśpiewa Alicj ...

Polka wystąpi w drugiej połowie finału

2 godziny temu