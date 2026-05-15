Paluch nagrał z legendami Molesty. Nowy singiel „06.10.22” promuje album „PCC 3.0”

Paluch nie zwalnia tempa i prezentuje kolejny singiel zapowiadający długo wyczekiwany album „PCC 3.0”. Tym razem raper połączył siły z ikonami polskiego hip-hopu — Wilku WDZ oraz Włodi. Utwór „06.10.22” trafił już do sieci i momentalnie wywołał duże zainteresowanie fanów rapu.

Nowy numer to kolejna odsłona projektu tworzonego wspólnie z producentem Chris Carson, który od lat odpowiada za charakterystyczne brzmienie serii „PCC”.

„PCC 3.0” – kolejny etap współpracy Palucha i Chrisa Carsona

Nadchodzący album „PCC 3.0” będzie trzecim wspólnym projektem Palucha i Chrisa Carsona. Artyści rozwijają serię, która na przestrzeni lat zdobyła ogromną popularność wśród fanów polskiego rapu.

Poprzednia odsłona, „PCC 2.5”, była mocno inspirowana klimatem Memphis rapu i mrocznym, południowym brzmieniem. Wszystko wskazuje na to, że nowy album również zachowa ciężki klimat, ale jednocześnie ma pokazać szersze spektrum polskiego hip-hopu.

Włodi i Wilku WDZ w nowym singlu Palucha

Singiel „06.10.22” wyróżnia się mocnym, klasycznym klimatem i połączeniem kilku pokoleń polskiej sceny rapowej. Obecność Włodiego i Wilka WDZ nie jest przypadkowa — obaj artyści od lat należą do najbardziej cenionych postaci rodzimego hip-hopu.

Dla wielu fanów szczególnie ważny jest udział Włodiego, współtwórcy legendarnej Molesty, która odegrała ogromną rolę w rozwoju polskiego rapu ulicznego.

„PCC 3.0” połączy legendy i nowe pokolenie

Twórcy zapowiadają, że album będzie szerokim przekrojem polskiej sceny hip-hopowej. Obok legend gatunku pojawią się również młodsi artyści.

Wśród gości na płycie znaleźli się między innymi:

Wilku WDZ

Włodi

René

Tak dobrany skład ma podkreślić zarówno doświadczenie starszego pokolenia raperów, jak i rozwój współczesnej sceny.

Paluch podsumowuje 20 lat kariery

„PCC 3.0” ma być czymś więcej niż tylko kolejnym albumem. Projekt zapowiadany jest jako symboliczne podsumowanie dwóch dekad działalności Palucha na polskiej scenie rapowej.

Artyści podkreślają, że materiał został dopracowany w każdym szczególe i ma łączyć doświadczenie, nowoczesne produkcje oraz szacunek do klasycznego hip-hopu.

Premiera albumu została zaplanowana na 5 czerwca 2026 roku. Preorder krążka dostępny jest wyłącznie w sklepie Borshop.pl.

Fani czekają na premierę „PCC 3.0”

Po premierze singla „06.10.22” oczekiwania wobec całego albumu jeszcze bardziej wzrosły. Wielu słuchaczy podkreśla, że Paluch konsekwentnie rozwija własny styl, jednocześnie oddając hołd klasycznym korzeniom polskiego rapu.

Jeśli kolejne utwory utrzymają poziom najnowszego singla, „PCC 3.0” może okazać się jednym z najgłośniejszych rapowych wydawnictw 2026 roku.