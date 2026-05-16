Lizzo ostro o algorytmach social mediów. Są rasistowskie i fatfobiczne

Lizzo skrytykowała działanie algorytmów mediów społecznościowych, twierdząc, że są „rasistowskie” i „fatfobiczne”, a dodatkowo utrudniają promocję muzyki i „niszczą przemysł muzyczny”. Artystka opublikowała emocjonalne nagranie na TikToku przed premierą swojego nowego albumu „Bitch”.

Lizzo uderza w algorytmy social mediów

Wokalistka przygotowuje się obecnie do premiery trzeciego albumu studyjnego zatytułowanego „Bitch”, który ukaże się 5 czerwca. W ramach promocji wydała już utwory:

„Bitch”

„Don’t Make Me Love U”

Podczas nagrania na TikToku Lizzo przyznała, że obecny sposób działania platform społecznościowych znacząco utrudnia artystom docieranie do odbiorców.

„Media społecznościowe, których działanie opiera się na algorytmach, niszczą przemysł muzyczny”.

„Ludzie nie wiedzą, kiedy wychodzi muzyka”

Artystka zwróciła uwagę, że dawniej użytkownicy widzieli treści chronologicznie, a dziś algorytmy pokazują posty w przypadkowej kolejności.

„Marketing muzyczny w dużej mierze opiera się na mediach społecznościowych, ale odkąd algorytmy pokazują nam rzeczy w niewłaściwej kolejności, nie ma już sposobu na skuteczną promocję albumu, skoro wszyscy wiedzą, że zostanie wydany”.

Według Lizzo nawet osoby śledzące artystów często nie widzą nowych publikacji.

„Algorytmy są rasistowskie i fatfobiczne”

Największe emocje wywołał jednak podpis pod nagraniem, w którym Lizzo napisała:

„Nie wspominając już o tym, że ten algorytm jest rasistowski i boi się otyłości”.

Wypowiedź szybko wywołała szeroką dyskusję w mediach społecznościowych. Część internautów zgodziła się z artystką, wskazując na problemy z widocznością treści tworzonych przez osoby plus size i artystów z różnych środowisk.

Album „Bitch” będzie pierwszą płytą od 2022 roku

Nowe wydawnictwo Lizzo będzie jej pierwszym albumem od czasu premiery „Special” z 2022 roku. Poprzednia płyta została dobrze przyjęta przez fanów i krytyków, a sama artystka podkreślała wtedy swoją filozofię budowania pozytywnego przekazu i pewności siebie.

Lizzo nadal walczy z kontrowersjami

W ostatnich miesiącach wokalistka pozostaje również w centrum medialnych dyskusji związanych z pozwem złożonym przez byłe tancerki. Artystka zaprzecza oskarżeniom dotyczącym molestowania i tworzenia toksycznego środowiska pracy.

Mimo kontrowersji Lizzo zapowiada, że nie zamierza rezygnować z działalności muzycznej ani publicznych wypowiedzi na ważne dla niej tematy.